Gigi Becali i-a fixat deja suma de transfer lui Denis Alibec

Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec are doar un meci in acest an, acuzand mai multe probleme medicale. Va reveni la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja noul preț: nu are de gand sa-l cedeze in vara pe Alibec pentru mai puțin de 5 milioane, motivul fiind legat de clauzele din contractul jucatorului.…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca in Comitetul Executiv nu saa discutat despre aducerea arbitrilor straini in Liga I, insa a precizat ca statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe teritoriul Romaniei. “Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, iar Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Cristi Borcea, fostul sef al „cainilor rosii”. Patronul clubului FCSB a dezvaluit mesajul pe care i l-a trimis finului sau.

- Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, si-a asumat esecul, 1-5, de la Roma, cu Lazio, dar a anuntat ca anul viitor doreste sa depaseasca performantele de anul acesta ale echipei în cupele europene.

- FCSB l-a transferat in ultima zi de mercato pe portarul Cristi Balgradean, de la Chiajna. Gigi Becali l-a adus pe Balgradean pentru 50.000 de euro, fiind nemulțumit de prestația lui Andrei Vlad, 19 ani, in meciul cu Dinamo 2-2. Mai mult, patronul FCSB a declarat ca le mulțumește celor de la Dinamo pentru…

- Olimpiu Morutan (18 ani), jucator cumparat de Gigi Becali, dar lasat sa joace la Botosani pâna la finalul campionatului, a fost desfiintat de patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, dupa prestatia jalnica din meciul cu Viitorul (2-1 pentru echipa lui Hagi).

- Steaua a smuls, la ultima faza a meciului, un egal cu Dinamo, dupa ce a fost condusa cu 2-0! Dupa meci, Gigi Becali și-a facut praf echipa."Voi daca erați in poarta luați golul ala? Sunt mulțumit de echipa. A greșit Andrei Vlad, altceva nu am ce sa spun. Daca nu ai portar in poarta nu poți…

- Dupa ce Gigi Becali a anunțat astazi ca nu va mandata pe nimeni in ceea ce privește intermedierea transferului lui Dennis Man, Anamaria Prodan il contrazice pe finanțatorul stelist. Presa italiana a scris azi ca Man ar fi mandadat un impresar italian pentru a-i gasi o echipa puternica in strainatate.…

- UEFA a decis sa-l delege pe neamțul Deniz Aytekin, cel care in sezonul trecut a arbitrat meciul FC Barcelona - PSG 6-1, din UEFA Champions League. Dupa acel meci, cei de la PSG i-au reproșat arbitrului de 39 de ani neacordarea a doua lovituri de pedeapsa, unul la faultul lui Mascherano asupra lui…

- Criticați public de patronul Gigi Becali, jucatorii celor de la FCSB au fost aparați de tehnicianul Nicolae Dica. "Am avut mereu discuții cu jucatorii care au fost criticați. Ei știau cand au venit ca se va intampla asta. Ar trebui sa fie puternici și sa treaca peste aceste momente. Daca vor juca bine…

- Apropiati ai fostului conducator al "cainilor" infirma varianta lui Gigi Becali: "Ne-a spus Cristi ca niciodata n-o sa se mai intoarca la Dinamo sau in fotbal!" Ieri, procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in care fratii Becali si Cristi Borcea sunt acuzati de dare de mita, iar judecatoarea…

- Baluța nu mai e așa categoric impotriva trecerii la FCSB: ”Nu comentez!”. Alex Baluța a fost menționat in dese randuri de Gigi Becali, ca fiind jucatorul pe care și-l dorește cel mai mult. De fiecare data, olteanul a fost foarte ferm: nici nu vrea sa auda. Dupa ce FCSB s-a impus chinuit la Mediaș, Gigi…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Dar eu, Becali, am sa-i spulber", a precizat omul de afaceri."Parerea mea ca nu intra (n.r. - Dinamo, in play-off). Ei…

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Trecut pe linie moarta la Deportivo La Coruna, Costel Pantilimon parasește gruparea galiciana, anunța presa din Spania. Portarul se afla pe lista lui Gigi Becali, care are insa parte de o concurența serioasa. Nottingham Forest este formația care il dorește pe Pantilimon, portar care implinește 31 de…

- Gigi Becali a dezvaluit ca portarul Florin Nița, 31 de ani, ar putea pleca in orele urmatoare de la FCSB, avand o oferta importanta. Iar GSP.ro a anunțat in premiera ca echipa care il dorește pe Nița este Sparta Praga. (DETALII AICI) GSP, pe 3 noiembrie: MM ii face vant lui Nița Informația ca Nița e…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- FCSB are și susținatori romani in Cala de Mijas (Spania), unde disputa cel de-al doilea cantonament din aceasta iarna. Un lautar roman plecat de 17 ani din Braila canta pe strazile Spaniei și ii surprinde pe iberici cu melodiile sale la acordeon. E suporter al FCSB-ului și al lui Marius Lacatuș. Costel…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un schimb de replici in direct la TV cu antrenorul Ionuț Chirila. Becali a intervenit dupa Chirila a precizat ca intr-o echipa jocul colectiv și automatismele sunt mai importante decat valorile individuale, patronul FCSB dorind sa-l contrazica. "Daca ai valori individuale…

- Falemi rade de Dica: ”Asta e o situație reala de antrenorat. Pentru treaba asta, trebuie sa-l intrebam pe Gigi Becali”. Postul de antrenor la Steaua/FCSB a ajuns o gluma, toata lumea știe ca Gigi Becali este „A1”. Nicolae Dica a fost ironizat de un fost fotbalist al Stelei, Nana Falemi, alta voce care…

- Dupa ce a fost extrem de activa la capitolul ”plecari”, FCSB incepe sa puncteze și la capitolul ”veniri”. Incepand de azi, Valerica Gaman (28 de ani) este jucatorul celor de la FCSB, anunța Gigi Becali.

- Gigi Becali a anunțat astazi ca a ajuns la un acord cu Valerica Gaman, Gabi Enache fiind implicat direct in revenirea fundașului central in Romania. Enache, fost coechipier cu Gaman la Astra timp de 4 ani, spune ca a fost intrebat de MM Stoica despre jucatorul care a evoluat ultima data la Karabukspor.…

- Gigi Becali a recunoscut ca nu și-o dorește pe Dinamo in play-off, invocand faptul ca ar fi de partea CFR-ului in lupta pentru titlu. Oricum, programul pe care il are Dinamo in cele 4 etape ramase din sezonul regular il face pe patronul FCSB sa fie convins de faptul ca formația lui Vasile Miriuța nu…

- Ilie Dumitrescu ii transmite lui Gigi Becali ca are nevoie urgenta de un preparator fizic la FCSB, mai ales dupa ce la finalul anului trecut jucatorii au cazut pe capete din cauza problemelor musculare. "Am vorbit cu Gigi Becali. Anul trecut, FCSB a facut transferuri de aproape 8 milioane de euro -…

- De Amorim e obligat sa impresioneze la Kayseri pentru ca turcii sa plateasca 600.000 de euro in vara. La Steaua are usa inchisa la prima echipa, iar brazilianul spune ca nici colegii nu i-au fost alaturi. William De Amorim are viața grea daca nu reuseste sa dea randament la Kayserispor in asa fel incat…

- Gigi Becali considera perfecta numirea lui Gica Popescu in funcția de consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul gazduiește 4 meciuri. "Gica Popescu, in primul rand, are și calitați sportive, și manageriale, e și un om echilibrat,…

- In ciuda faptului ca este datoare la capitolul trofee interne in ultimele sezoane, FCSB dispune de cel mai puternic și valoros lot din Romania, find an de an principala favorita la titlu in Liga 1. Gigi Becali este ”responsabil” de aceasta situație prin transferurile de la Steaua/FCSB facute in ultimii…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, marti, ca atacantul Denis Alibec a venit la primul antrenament in acest an cu o greutate de 94,5 kilograme, cea optima fiind de 90 de kilograme. "Alibec are 94 si jumatate. M-am interesat de toti jucatorii. De ce? Pentur ca eu vreau sa castig bani si…

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali si presedintele acestui club, Valeriu Argaseala, s-au prezentat astazi la Tribunalul Dolj, unde au fost citati ca martori in dosarul in care Adrian Mititelu, fostul finantator al formatiei FC Universitatea Craiova, este judecat ...

- Ramași fara Valentin Costache și Paul Anton, dinamoviștii ar mai putea pierde un jucator important in aceasta iarna. Atacantul slovac Adam Nemec (32 de ani) ar putea ajunge tocmai in Liga 2-a din Turcia, la formația Elazigspor! Atacantul intrat deja in ultimele șase luni de contract cu "cainii", curtat…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dat detalii despre transferurile pe care planuiește sa le faca in aceasta iarna. Becali spune ca sunt mari șanse ca Cristi Tanase sa revina la FCSB in aceasta iarna, dupa ce-și va rezilia contractul cu Karabukspor, pentru a suplini plecarea lui De Amorim, ca il vrea pe…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit intr-un interviu pentru ziarul Capital despre copilaria sa și a facut o destainuire incredibila. "Copilaria mea o consider frumoasa, dar am trecut si prin incercari. Pentru ca eu am fost nascut in lagarul de concentrare. Si mama mea, cand era insarcinata, se…

- Intr-o echipa a FCSB-ului in care privirile sunt furate de Constantin Budescu, Harlem Gnohere sau pustiul Dennis Man, Mihai Pintilii (33 de ani) are un rol aparte. Pentru Mirel Radoi, mijlocasul central e adevaratul lider al vestiarului si singurul fotbalist cu care s-ar asemana. …

- Ionuț Lupescu (49 de ani) e director al Comisiei Tehnice de la UEFA și a vorbit despre obiceiul lui Gigi Becali de a se baga peste antrenori, dandu-i acestuia dreptate. "Trebuie sa faci niște compromisuri ca antrenor, logic, dar trebuie sa ai și o limita. Eu m-am lasat de meseria de antrenor (n.r. le-a…

- Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali, a reactionat la adresa lui Marius Lacatus si Gabi Balint, legendele din Ghencea care au ales Steaua, in detrimentul FCSB. Iritat de un interviu aparut in urma cu cateva saptamani in care cei doi fosti fotbalisti au rememorat perioada petrecuta la club, nepotul…

- Gigi Becali sustine ca doar el poate sa-i conduca pe tinerii din Piata Victoriei. "Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi, insa, daca nu ai un lider. A, una a fost acea manifestație cu 100.000 de oameni, alta e ce fac ei acum.…

- Denis Alibec are cautare doar pe piața interna. O echipa de mijlocul clasamentului și-a exprimat dorința de a-l avea. „Pe Alibec nu-l dau pe 3 milioane de euro din cauza procentelor pe care le am cu Astra. Potrivit contractului, Astra primește 10% dintr-un viitor transfer sau 1 milion de euro daca…

- Andrei Artean, la FCSB! Dupa ce l-a adus pe Olimpiu Moruțan , de la FC Botoșani, patronul Gigi Becali e interesat de mijlocașul defensiv de la ACS Poli Timișoara. Președintele lui Poli, Radu Birlica, a recunoscut interesul lui Becali pentru mijlocașul de 24 de ani, insa anunța ca Artean nu va pleca…

- Vazut de cei mai multi specialisti drept cel mai bun fotbalist din Liga 1 in acest moment, Alexandru Baluta a intrat aproape ”din oficiu” pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Gigi Becali a marturisit in repetate randuri, cu o frecventa sporita in ultimele saptamani, ca mijlocasul ofensiv…

- CSA Steaua București va incepe returul din Liga a 4-a pe 2 martie, insa pana atunci unul dintre membrii stafului a surprins cand a recunoscut ca ține cu FCSB. Ștefan Iovan, directorul sportiv al CSA, spune ca urmarește meciurile lui FCSB și chiar se bucura cand formația patronata de Gigi Becali caștiga.…

- Oficialii de la CFR o ameninta pe FCSB cu memoriile dupa ce vicecampioana a discutat cu Billel Omrani. Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a lamurit situatia contractuala a atacantului francez Billel Omrani (24 de ani) si a spus ca, cel mai probabil, ardelenii vor depune memoriu impotriva…

- Victor Pițurca l-a atacat dur pe Gigi Becali: ”E anti-anti-anti-fotbal. Daca ma duc la Dinamo, cinci ani la rand nu mai ia titlul”. Victor Pițurca a dat recital miercuri seara, la DigiSport. Gigi Becali l-a provocat, dupa ce afirmase: ”Sa cumpere Dinamo Pițurca și sa demonstreze ca poate sa faca bani…

- Curtea Europeana de Justitie a decretat ca divortul unui barbat sirian oficializat intr-un tribunal traditional musulman in tara sa de origine nu este valabil in Germania, acolo unde locuieste acesta in prezent, scrie BBC.Curtea a adaugat ca tarile membre ale Uniunii Europene nu pot fi obligate…

- Gigi Becali, cel mai potent investitor din Liga 1, a declarat ca dorește sa-l aduca la FCSB pe Alexandru Baluța (24 de ani), fotbalistul celor de la CSU Craiova, dar se lovește in continuare de refuzul autoritar al clubului oltean. "Becali este obsedat de venirea lui Baluța la Steaua, iar asta inseamna…

- Mihai Pintilii (33 de ani) a iesit accidentat in minutul 29 al meciului dintre FCSB si Viitorul, fiind inlocuit de Ovidiu Popescu. Intr-un moment in care jocul se desfasura in jumatatea campioanei, Pintilii s-a intins pe gazon si a cerut interventia medicilor, acuzand probleme…

- Marius Sumudica a obtinut astazi o noua victorie in Turcia, intr-o partida de Cupa.Kayserispor a reusit sa se califice in turul 6 dupa victoria cu 2-0 de astazi din deplasarea de la Eyupspor. Antrenorul roman a menajat multi jucatori importanti, inclusiv pe Silviu Lung Jr si Cristi Sapunaru.…

- CS Universitatea Craiova l-a transferat definitiv pe mijlocasul Alexandru Mitrita de la echipa italiana Pescara, informeaza publicatia italiana Il Centro. "Presedintele Daniele Sebastiani ofera primul soc al pietei transferurilor care urmeaza sa se deschida oficial pe 3 ianuarie. Acum doua…