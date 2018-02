Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii Supreme au dat marti deciziile finale in dosarul ”Mita la judecatoare ”. Astfel, fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare cu executare, Cristian Borcea a fost achitat, Ioan Becali a primit 7 ani de inchisoare cu executare, iar Victor Becali…

- Fratii Ioan si Victor Becali s au predat in aceasta seara la o sectie de Politie din Bucuresti urmand sa se intoarca in spatele gratiilor. Ioan si Victor Becali se intorc in spatele gratiilor dupa ce au fost condamnati definitiv pentru ca ar fi mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu. Daca pedeapsa…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv, marti, de Înalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni închisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni închisoare cu executare, în dosarul în care

- Gigi Becali s-a dezlantuit dupa condamnarea verilor sai in dosarul Mita pentru judecatoare. patronul Stelei s-a enervat din cauza deciziei judecatorilor si a spus ca se astepta la o asemenea decizie. Mai mult, Becali a anuntat ca cei doi vor face doar 2-3 luni de puscarie si apoi vor fi eliberati.Citește…

- Frații Ioan și Victor Becali au fost din nou condamnați la inchisoare! Dupa pedeapsa din dosarul Transferurilor, cei doi au primit condamnari definitive in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu, cea care a judecat, inițial, dosarul Transferurilor. Cei doi frați au fost condamnați, cumulat, la 13…

- Gigi Becali este optimist in ceea ce privește destinul verilor sai: "O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata" ”Ce sa zic? O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata. A facut fracția de doua treimi din pedeapsa. Giovani,…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

- Curtea Suprema i-a condamnat, marți, pe Ioan și Victor Becali la inchisoare cu executare pentru dare de mita in dosarul Transferurilor, in timp ce Cristi Borcea a fost achitat. Tot marți a fost pronunțata și sentința de condamnare la inchisoare pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, cea care i-a…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Serghei Mizil considera ca este o nedreptate ceea ce se intampla, Cristi Borcea nefiind implicat in dosarul "Mita pentru judecatoare" in care fosta judecatoarea Geanina Terceanu a fost condamnata pentru ca a luat mita pentru a dispune achitarea inculpaților in Dosarul Transferurilor din fotbal.

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, informeaza Agerpres.ro.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat marti, definitiv, la inchisoare pe fratii Ioan si Victor Becali, in dosarul "Mita pentru judecatoare". Surprinzator, din tot lotul inculpatilor, cel care a scapat a fost fostul actionar Cristi Borcea - achitat. Victor Becali a primit 5 ani…

- Magistrații Curții Supreme au pronunțat, miercuri, sentința definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost acuzata ca ar fi primit 200.000 de euro mita pentru a dispune achitarea inculpaților in dosarul “Transferuri in fotbal”. Astfel, potrivit judecatorilor ICCJ, fosta judecatoare…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare, motiv pentru care…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat marti, 20 februarie, in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.Fosta judecatoare Terceanu a fost condamnata marti la 7 ani de inchisoare…

- Magistrații s-au pronunțat in dosarul transferurilor. hotararea fiind definitiva. Condamnarile sunt dupa cum urmeaza: Victor Becali a fost condamnat șa 5 ani și 4 luni, Ioan Becali a...

- Cristi Borcea, Ioan și Victor Becali afla marți ce pedepse primesc in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Geanina Terceanu aproximativ 200.000 de euro, pentru a primi pedepse mai mici in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia Inaltei…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, are loc pronunțarea in procesul "Mita pentru judecatoare". Decizia va fi definitiva. Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Pe 6 februarie a avut…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare,…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Eliberati conditionat, dupa condamnarile cu executare pe care le-au primit in 2014, in „Dosarul Transferurilor”, fratii Giovani si Victor Becali nu pot sa stea departe de fotbal. Fostii impresari si-au dat intalnire cu unul dintre cei mai titrati antrenori romani.

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.

- Borcea și frații Becali au avut azi ultimul termen la Inalta Curte. DNA a cerut 8 ani de inchisoare pentru judecatoarea șpagara. In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, cei trei oameni care taiau și spanzurau in fotbalul romanesc sunt acuzați pentru dare de mita. Ultimul termen la Inalta Curte a fost…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Martorul principal in dosarul ex-deputatului Chiril Lucinschi, primarul orașului Orhei, Ilan Șor, ar fi raspuns la intrebarile procurorului cu „Nu-mi amintesc" și „Posibil", mai exact, de 14 ori a raspuns ca nu-și amintește și de zece ori ca e posibil. Cel puțin asta reiese din o copie a stenogramei…

- Gazeta Sporturilor de vineri publica pe 4 pagini schema prin care statul roman ar fi fost inșelat cu milioane de euro de catre șeful unui club din Liga 1. Acesta ar fi scurs prin mai multe firme offshore o parte din incasarile clubului, inclusiv cele din transferurile a 5 fotbaliști! DIICOT a deschis…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua".

- Martori in dosarul in care Adrian Mititelu este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala și inșelaciune, George Becali și Valeriu Argaseala au venit, ieri, la Tribunalul Dolj, pentru a fi audiați de judecatori. In acest dosar, in care a ...

- Judecatorii Tribunalului Vaslui au motivat hotararea prin care au dispus condamnarea la 16 ani de inchisoare pentru omor a lui Cornel Selaru, ginerele omului de afaceri Emil Savin, cunoscut drept rege al asfaltului in zona Vasluiului. Selaru a fost acuzat ca, in mai 2014, a urmarit cu masina de teren…

- Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul „Transferurilor” in 2014, va fi liberat conditionat. Decizia luata de Tribunalul București joi seara este definitiva.

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost „o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost „o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost „o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost "o perioada grea", precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost ”o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar sportiv, Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni in dosarul ”Transferurilor”, scapa de inchisoare. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis eliberarea conditionata. Decizia Instantei este definitiva. Victor Becali a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, dupa condamnarea…

- Victor Becali va fi liberat conditionat, in urma deciziei definitive a Tribunalului Bucuresti, pronuntate joi seara de judecatori. Becali este incarcerat la penitenciarul Poarta Alba unde executa o condamnare de 4 ani si 8 luni de inchisoare in dosarul Transferurilor. In urma acestei decizii, singurul…

- Victor Becali va fi pus in libertate, dupa ce judecatorii de la Tribunalul Ilfov au dispus eliberarea sa conditionata, omul de afaceri aflandu-se in inchisoare din 2014, cand a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare, in dosarul „Transferurilor”.

- Tribunalul Ilfov a decis definitiv joi eliberarea conditionata din inchisoare a fostului impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbalisti. Tribunalul Ilfov a respins contestatia…

- Jose Mourinho a vrut sa-l ia pe Mirel Radoi la Inter: ”Antrenorul ma dorea foarte mult”. In perioada in care era capitanul Stelei, Mirel Radoi a fost dorit la Internazionale Milano de antrenorul de atunci al italienilor, celebrul Jose Mourinho. De altfel, Mourinho a și venit in 2008 la București, unde…

- Mirel Radoi, fost antrenor și jucator la Steaua, a dezvaluit ca in 2008 a fost la un pas de se transfera la Inter, unde Jose Mourinho il dorea, dar Gigi Becali nu s-a ințeles cu italienii. "Au fost, din cate știu eu, oferte de Portsmouth și Bayern. Au fost și discuții cu cei de la Koln, purtate de Dorinel…

- FCSB a reusit transferul lui Olimpiu Morutan de la Botosani, contra sumei de 700.000 de euro + procente la un viitor transfer si bonusuri în functie de performante (calificarea în Liga sau convocarile la nationala).

- Pe 22 noiembrie s-au implinit 54 de ani de la asasinarea președintelui american. JFK a devenit o legenda a politicii. In cei doi ani de mandat la Casa Alba, Kennedy a avut foarte puține contacte cu romanii