- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat zvonurile unei posibile numiri pe banca celor de la CSU Craiova. Italianul confirma și interesul lui Lazio pentru fundașul Nicușor Bancu (26 de ani). „In Romania se zvoneste prea mult. Imi face placere, dar sincer nu stiu…

- Mihai Teja, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre posibila plecare a atacantului Florin Tanase, la finalul acestui sezon. Gigi Becali ar fi dispus sa renunțe in vara la atacantul Florin Tanase, 24 de ani, potrivit Fanatik. Patronul FCSB i-ar fi cerut varului sau, Ioan Becali, care este și impresarul…

- Pe 14 iulie 2010, Madalina Manole s-a stins din viața intr-un mod violent și inexplicabil, scrie stirilekanald.ro. Sfarșitul ei a fost un adevarat șoc pentru toata lumea, dar mai ales pentru familie și prieteni. Artista a ales sa iși puna capat zilelor chiar in ziua in care a implinit 43 de…

- Gigi Becali a reacționat dupa dezvaluirile uluitoare facute de Cornel Dinu. El intervenit telefonic sambata dupa-amiaza, la Antena 3, și a dezvaluit ca el nu a fost anunțat și nu știa despre acest caz.”Eu nu știu nimic, dar daca el spune așa nu vad de ce ar avea sa minta. Eu sunt mahnit acum.…

- Exista minuni. Trebuie doar sa crezi in ele. Viata ne pune la incercare de multe ori, nu pentru a ne pune la pamant, ci pentru a ne ajuta sa evoluam, pentru a ne intari credinta, pentru a ne intelege pe deplin pe noi insine in aceasta calatorie numita viata, si pentru a descoperi puterea lui Dumnezeu.…

- "Pe Coman si Nedelcu am dat cinci milioane in cap, normal ca-mi pare rau, dar ce sa fac acum? Desi eu tot mai cred in Coman. Ce spune Hagi, iau in considerare. Nu ma intereseaza ce zice Piturca, nu-l ascult cand vorbeste el si cand ma intalnesc cu el nu-l vad, l-am sters. Lui Hagi ii spun in gluma…

- Dupa elogiul pentru Laura Codruta Kovesi asumat de board-ul editorial Financial Times, si presa franceza o lauda pe fosta sefa DNA, dar ii si scoate in evidenta cateva puncte mai putin bune, scrie ziare.com Le Monde a publicat un material sub numele de "Alegerea unui procuror roman pentru a…

- Viata e o insiruire de trairi, de situatii, de capcane in care ne avantam inconstient. Pentru a le face fata, pentru a le ocoli avem nevoie, in primul rand, sa ne cunoastem pe noi insine. Spre un astfel de pas ne indruma Maria Timuc, prin cartea sa “Pasi catre tine insuti – Puterea frumusetii […]…