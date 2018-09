Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, sambata, ca face scandal daca FCSB nu invinge cu cel putin 3-0 formatia Dunarea Calarasi, in campionat. El a precizat ca isi desfiinteaza echipa daca va pierde meciul de duminica, informeaza news.ro"Normal, daca luam meciul in serios, trebuie sa batem cu 70-0. Daca…

- FCSB și Dunarea Calarași vor juca duminica, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a. Partida va fi liveTEXT și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre duelul cu formația antrenata de Dunarea Calarași și a spus ca daca…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, a dezvaluit ca si atunci cand era jucator, vestiarul ros-albastrilor era dominat de fumatori, dar niciunul nu exagera. Acum, finantatorul trupei lui Dica, Gigi Becali, l-a desfiintat pe Florinel Coman,...

- Dorin Goian a castigat doua titluri de campion alaturi de trupa din Ghencea in sezoanele 2004 - 2005 si 2005 - 2006, dar si Supercupa Romaniei in 2006. Fostul fundas, 37 de ani, a vorbit la ProSport LIVE despre tinerii de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, explicand faptul ca...

- FCSB a terminat la egalitate, 2-2, partida cu FC Botosani, din etapa a 7-a a Ligii 1 Betano, dupa ce echipa lui Dica a condus cu 2-0. Golurile au fost marcate de Man si Gnohere, din penalti, respectiv Papa si Roman. Gigi Becali i-a gasit o scuza portarului Andrei Vlad la faza primului gol,...

- Alibec a fost titular in ultimul meci jucat de Astra Giurgiu pe teren propriu, impotriva celor de la Dunarea Calarasi, scor 1-1, in etapa a 5-a a Ligii 1 Betano. Septarul fostei campioane a fost trimis mai devreme la cabine, dupa ce a incasat al doilea cartonas galben.

- Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a decis sa intareasca linia ofensiva a vicemcampioanei Ligii 1 Betano. Insa, latifundiarul din Pipera a anuntat ca varfurile care vor sosi la echipa sunt mai mult pentru concurenta.

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a comentat despre sistemul 4-3-3, formula pe care trupa ros-albastra dorea sa o foloseasca in acest sezon, dar care a dat gres inca din prima etapa a Ligii 1 Betano, cand Astra s-a impus cu 1-0. Omul de afaceri spune ca are incredere in continuare...