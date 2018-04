Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic trebuie sa mai aștepte un sezon pentru cel de-al 3-lea titlu din istorie, dupa ce fanii și-au facut de cap in meciurile decisive cu Olympiakos și AEK Atena. Comisia de Disciplina din Grecia a scos-o pe PAOK din lupta pentru titlu in Grecia. Meciul cu AEK, in care patronul Ivan Savvidis…

- PAOK Salonic a fost decimata de hotararea Comisiei de Disciplina din Grecia, fiind depunctata cu 3 puncte și pierzand meciul cu AEK la masa verde, insa avocatul formației, Lakis Simeoforidis, e optimist in legatura cu decizia apelului. Incidentele de la PAOK Salonic - AEK Atena, cand patronul gazdelor,…

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, ieri, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena, intrerupt si marcat de incidente dupa anularea unui gol in prelungiri, si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon…

- PAOK Salonic și-a aflat pedeapsa dupa incidentele de la jocul cu AEK Atena. Adio, titlu! Pistolarul Savvidis are o interdicție de trei ani pe stadioane! PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, și-a luat adio de la titlul de campioana la care visa de 33 de ani. Federația greaca a anunțat…

- Comisia de Disciplina a ligii elene a sanctionat, joi, echipa PAOK Salonic cu pierderea la masa verde a meciului cu AEK Atena, intrerupt si marcat de incidente dupa anularea unui gol in prelungiri, si deducerea a trei puncte din cele acumulate de formatia antrenata de Razvan Lucescu in acest sezon…

- Patronul echipei PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, a primit interdictia de a mai intra pe stadioane timp de trei ani, in urma incidentelor care au avut loc la derby-ul cu AEK Atena, disputat luna aceasta in campionatul Greciei, a anuntat, joi, Liga elena de fotbal, citata de AFP. Liga…

- Președintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren la meciul cu AEK Atena avand o arma asupra sa, a fost interzis timp de trei ani pe stadion, a anunțat, joi, liga elena de fotbal (Superleague), potrivit AFP.

- Campionatul din Grecia este oprit de trei saptamani si va incepe in acest weekend, iar lumea fotbalului de acolo asteapta in cursul acestei saptamani primele decizii cu privire la evenimentele care au atras decizia Guvernului de a suspenda competitia. In prima faza, PAOK Salonic si AEK Atena vor…

- In ciuda aparentelor, echipa antrenata de Razvan Lucescu are argumente pentru care poate spera ca scandalurile in care a fost implicata recent nu vor afecta prea mult parcursul din acest sezon. PAOK Salonic se afla in centrul unor cazuri care se afla pe masa oficialilor Ligii de Fotbal din Grecia,…

- Super Liga din Grecia a incheiat astazi, dupa audieri care au tinut circa cinci ore, prima etapa a judecatii cazului PAOK - AEK. Decizia a fost amanata pentru miercuri, totul dupa ce cele doua cluburi au cerut timp sa analizeze si sa raspunda la declaratia facuta de Georgios Kominis, arbitrul intalnirii…

- Asociatia Cluburilor Europene (ECA) a suspendat provizoriu echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute duminica, la derby-ul cu AEK Atena, cand presedintele clubului din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren avand asupra sa un pistol, informeaza…

- Presedintele clubului elen de fotbal PAOK Salonic, influentul om de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, si-a prezentat marti "scuze" dupa ce a trimis fotbalul din Grecia intr-o noua postura nefavorabila intrerupand duminica meciul de la Salonic cu AEK Atena, cu arma la brau, eveniment care a determinat…

- Noutați in scandalul din fotbalul din Grecia. FIFA amenința cu excluderea federației elene, liga constesta suspendarea campionatului! Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu…

- PAOK, suspendata. Asociatia Cluburilor Europene (ECA) a suspendat provizoriu echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, in urma incidentelor petrecute duminica, la derby-ul cu AEK Atena, cand presedintele clubului din Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren avand asupra sa un…

- Fotbal international SCANDAL… Fostul fundas central al echipei FC Vaslui a marcat golul decisiv in derby-ul campionatului grec, dintre PAOK Salonic si AEK Atena, insa arbitrul central al partidei i-a anulat reusita, pe motiv de ofsaid. De aici si pana la un scandal imens nu a mai fost decat un pas.…

- Proprietarul clubului elen de fotbal PAOK Salonic, omul de afaceri greco-rus Ivan Savvidis, si-a marti "scuze" pentru ca a patruns pe teren înarmat, duminica, întrerupând astfel meciul cu AEK Atena, fapt care a dus la suspendarea

- Ivan Savvidis, patronul clubului PAOK Salonic, a dat publicitatii un comunicat prin intermediul site-ului oficial al echipei antrenate de Razvan Lucescu, in care isi cere iertare pentru reactia avuta la finalul meciului AEK Atena. Savvidis, care a intrat pe teren inarmat, a precizat ca nu a amenintat…

- Presedintele clubului PAOK, omul de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, a intrat pe gazon dupa ce fundasul capverdian Fernando Varela (ex-Steaua) a înscris un gol ce parea sa aduca victoria echipei sale în meciul cu AEK Atena, însa arbitrul Georgios

- Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost intrerupta la scorul de 1-0. Meciul a fost suspendat dupa ce Fernando Varela, fostul jucator al Stelei, a marcat, insa arbitrul a anulat golul pe motiv pe ofsaid, dupa ce s-a consultat…

- Antrenorul echipei PAOK Salonic, Razvan Lucescu, i-a luat apararea patronului clubului, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren inarmat la meciul cu AEK Atena, intrerupt in urma unor incidente."Golul a fost validat 3-4 minute, dupa care au fost proteste vehemente ale celor de la AEK si s-a lasat…

- Initial golul a fost validat, dar asistentul a intervenit si i-a comunicat centralului ca a fost ofsaid. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, nu a mai suportat tensiunea, a intrat pe teren si i-ar fi spus arbitrului ”ești mort”. El a fost surprins avand asupra lui un pistol, pentru care are…

- Antrenorul echipei PAOK Salonic, Razvan Lucescu, a marturisit, luni, ca este alaturi de finantatorul clubului, Ivan Savvidis, precizand ca patronul si-a dorit mereu ca titlul sa fie decis pe teren, nu la comisii.

- Guvernul elen a decis sa suspende' campionatul de fotbal dupa incidentele care au precedat meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena, atunci cand patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol marcat de ex-stelistul Varela in...

- Campionatul Greciei a fost suspendat in urma violențelor, a anunțat Secretarul de stat pentru Sporturi, Georgios Vasiliadis. Decizia a fost luta in urma violențelor aparute in meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena. Incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena au dus la suspendarea Campionatului…

- Politia elena a emis un mandat de arestare pentru presedintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren la meciul cu AEK Atena avand o arma asupra sa, informeaza presa internationala.

- PAOK Salonic - AEK Atena // Potrivit postului grecesc de televiziune Skai TV, patronul formației PAOK Salonic, Ivan Savvidis, cel care a intrat pe teren la meciul cu AEK Atena cu un pistol, este acum urmarit de poliție.

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- Alexis Tisipras ar dori sa suspende campionatul de fotbal din Grecia, dupa un incident armat. Meciul de fotbal dintre PAOK și AEK a fost intrerupt in minutul ’90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela. Arbitrul a revenit asupra deciziei 60 de minute…

- PAOK - AEK, derby-ul pentru primul loc, s-a incheiat inainte de fluierul final. Un gol al lui Fernando Varela din minutul 90 a fost mai intai validat, apoi anulat de arbitrii intalnirii, lucru care a declansat haosul. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a intrat pe teren si a urlat la fotbalisti sa…

- Gigi Becali a afirmat ca exista șanse ca Dan Petrescu sa ajunga in viitor pe banca lui FCSB, apoi l-a atacat violent pe antrenorul celor de la CFR Cluj. "Dan Petrescu e posibil sa ajunga antrenorul Stelei. Dar cand va ajunge ii pun clauza in contract: la prima injuratura la adresa unui jucator…

- Meciul PAOK - AEK a fost intrerupt in minutul 90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela Desi arbitrul a revenit asupra deciziei mai bine de o ora mai tarziu, AEK a refuzat sa mai joace dupa ce patronul lui PAOK a intrat pe teren cu o arma Premierul…

- Patronul gruparii PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a intrat pe teren la finalul meciului cu AEK Atena, avand un pistol la cureaua pantalonilor. El a patruns in teren dupa ce arbitrul a anulat golul marcat de Varela in minutul 90.

- Scene incredibile s-au petrecut, duminica seara, in Grecia. Suparat pe arbitru, patronul celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a patruns pe teren dupa ce golul lui Varela a fost anulat. Garzile sale de corp l-au oprit pe finatatorul lui PAOK, in momentul in care acesta a luat-o la fuga spre o persoana…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un atac fara precedent la adresa principalului sau contracandidat la șefia federației, Ionuț Lupescu, dar amenința și cu informații explozive la adresa lui Dan Voiculescu și a posturilor sale de televiziune.

- Golul lui AEK a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21. In urma acestui rezultat, AEK Atena a urcat pe locul I in clasament, cu 54 de puncte. Fostul lider, PAOK Salonic, a coborat pe locul 2, cu 52 de puncte. Echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost invinsa, tot duminica, in deplasare,…

- Formatia AEK Atena este noul lider al campionatului din Grecia, dupa ce a castigat, duminica, partida disputata pe teren propriu, cu Panionios, cu scorul de 1-0 (1-0), in etapa a XXIV-a.Golul a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- AEK Atena s-a apropiat la doua puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminica, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). Dupa 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK,…

