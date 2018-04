Stiri pe aceeasi tema

- Steaua a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, echipa CSM Poli Iasi, si a urcat pe primul loc in clasamentul play-off-ului Ligii I. Unicul gol al meciului a fost marcat de Constantin Budescu, in minutul 71, din lovitura libera din afara careului.Din minutul 69, CSM Poli Iasi…

- FCSB (STEAUA) - CSMS IAȘI LIVE in LIGA I. ONLINE STREAM Digisport - VIDEO. Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20,45, formatia CSM Poli Iasi, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I. Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat,…

- Scapati de presiunea rezultatelor dupa accederea in play-off, iesenii spera sa produca un fotbal spectaculos in meciurile ramase de disputat si promit ca vor fi o nuca tare in fata fiecarui adversar. In plus, oficialii lui CSM Poli au fixat un nou target in grupa de elita, locul 4, pozitie care…

- Cristian Petrea, comandatul CSA Steaua, a luat aceasa decizia dupa o intalnire cu fanii. "Am avut o intalnire timp de o ora si jumatate cu suporterii. Desi fanii ar fi vrut sa se dispute pe Ghencea, ca un meci de adio pe stadionul simbol, nu putem sa jucam acolo. Nu avem aviz ISU, aviz al…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de evolutia formatiei sale, care a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, contra liderului CFR Cluj. "Ma multumeste ca am avut incredere si am crezut pana la final ca putem sa egalam. Ma multumeste si jocul din repriza secunda,…

- Rocada in poarta FCSB-ului s-a facut in ultimele ore al perioadei de transferuri in Romania, atunci cand Cristian Balgradean a fost transferat pentru a-l inlocui pe tanarul Andrei Vlad. In ultima sa interventie, Gigi Becali l-a declarat "numarul 1" pe "Pufi" si i-a creionat viitorul portarului de…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- CSM Politehnica Iasi a trecut pe langa un rezultat notabil in prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Vineri, iesenii au cedat la Cluj, contra CFR, cu 1-2, golul decisiv al gazdelor aparand in prelungiri. Remiza ar fi fost insa nedreapta dupa aspectul meciului, gazdele meritand clar victoria.…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, dupa victoria cu FC Viitorul, scor 2-1, ca la pauza ar fi schimbat 10 jucatori in echipa antrenata de Nicolae Dica si ca succesul de duminica a fost unul norocos.

- Ilie Dumitrescu și Gigi Becali au o relație de prietenie foarte stransa, patronul de la FCSB recunoscand de curand ca vorbește des la telefon cu fostul fotbalist despre meciurile lui FCSB și chiar urmeaza sfaturile acestuia. Dumitrescu a pus o data-n plus presiune pe Nicolae Dica inaintea meciului cu…

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Astra Giurgiu, scor 1-0, disputat sambata, in prima etapa din Play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Edi Iordanescu, antrenor Astra Giurgiu: ”Am intalnit o candidata la titlu. Are de toate, mai puțin calitatea terenului. Era greu sa controlam noi jocul. Cand nu pui probleme…

- Atacantul Andrei Cristea a declarat, vineri seara, ca CSM Poli Iasi a reusit un joc foarte bun cu CFR Cluj, o echipa "in adevaratul sens al cuvantul si care are cel mai bun antrenor din Romania". "Cat voi fi la echipa asta, Iasiul va avea demnitate si va juca fiecare meci pe teren. CFR este o echipa…

- Formatia CFR Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CSM Poli Iasi, in prima etapa a play-off-ului Ligii I, golul victoriei fiind marcat in minutul 90+3. In minutul 86, antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a fost trimis in tribune pentru proteste.Pentru CFR au marcat…

- Dan Petrescu: Trebuie sa rezistam presiunii in play-off Tehnicianul CFR-ului a prefațat prima partida din play-off, impotriva Politehnicii Iași. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- FCSB a invins Sepsi si pleaca la drum in play-off de la doua puncte in spatele CFR-ului, dar Nicolae Dica nu e pe deplin multumit de prestatia fotbalistilor sai in partida jucata pe Arena Nationala

- Lazio: Strakosha – Gabaron, de Vrij, Caceres ("26 – Bastos) – Basta, Parolo, Leiva, L.Alberto ("67 – Mogia), Lulic – Anderson ("74 – Caicedo), Immobile. Antrenor: Simone Inzaghi. FCSB: Vlad – Benzar, Planic, Gaman ("61 – Balasa), Morais – Nedelcu ("46 – Filip), Teixeira – Man, Budescu, Fl. Tanase…

- Antrenorul echipei Lazio, Simone Inzaghi, si-a laudat jucatorii pentru succesul obtinut in fata formatiei FCSB, scor 5-1, victorie in urma careia italienii s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Europa si a remarcat in mod special evolutia lui Felipe Anderson. "Jucatorii au fost…

- Mijlocasul echipei FCSB, Constantin Budescu, s-a declarat multumit de parcursul european al formatiei sale si a precizat ca dubla cu Lazio a fost un bonus. Budescu pune esecul drastic suferit pe Stadio Olimpico pe seama tacticii nepotrivite. "Din pacate, am facut un joc prost, ne-a pacalit…

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Dinamo - FCSB LIVE VIDEO: Pentru ca se anunța un meci cu maxim de risc, cunoscuta fiind rivalitatea dintre cele doua galerii, organizatorii au mai decis ca la Arena Naționala sa fie disponibilizate 1500 de forțe de ordine. Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se…

- Antrenorul formației Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat dupa infringerea suferita in fața celor de la FCSB, cu scorul de 0-1, ca echipa lui Nicolae Dica nu merita sa castige, subliniind ca jucatorii sai au avut ghinion.

- Fundasul Romario Benzar a declarat, joi seara, ca FCSB a meritat victoria in meciul cu Lazio, subliniind ca ar fi fost bine pentru retur daca echipa lui Nicolae Dica ar mai fi inscris un gol. Benzar a laudat fanii de pe Arena Nationala pentru sustinerea aratata echipei."Cred ca vom marca si…

- Șeful Stelei, Gigi Becali, uimește dupa victoria mare a Stelei in fața lui Lazio. Milionarul a dezvaluit ce prima au steliștii daca se califica in optimi, dar a avut și un mesaj incredibil pentru autorul golului, Gnohere.Citește și: Creșterea economica STIMULEAZA angajatorii! Cine va crea…

- FCSB și Lazio joaca azi, de la ora 22:05, in turul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. lIveTEXT FCSB - Lazio In acesta, Gigi Becali a anunțat echipa de start pe care Nicolae Dica o va trimite pe teren. Din primul "11" va lipsi…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca nu considera meciul cu Lazio Roma din 16-imile Ligii Europa drept unul mare, dar este unul important, el fiind convins de victoria echipei lui Nicolae Dica. Becali a mai spus ca atacantul Denis Alibec nu va evolua in meciul de joi seara."Este…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, spune ca echipa sa va face totul pentru ca Dinamo sa nu ajunga in play-off-ul Ligii I, temandu-se ca rivala nu isi va apara corect sansele cu CFR Cluj. In schimb, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, nu crede ca Dinamo se va da la o parte din fata CFR-ului si…

- FCSB va juca joi impotriva lui Lazio, in 16-imile Europa League, iar duminica va evolua contra lui Dinamo, in derby-ul Ligii 1. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca ii va cere antrenorului Nicolae Dica sa foloseasca cel mai bun "11" cu Lazio, dar schimbarile din timpul partidei sa le faca ținand…

- In echipa lui Petrescu joaca fotbaliștii pe care antrenorul ii considera cei mai buni, la FCSB apar oamenii pe care Gigi ii vede cel mai ușor de vandut. Vlad, Nedelcu și Coman au "prejudiciat" vicecampioana in 2018. ...

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- "Am avut o discutie cu jucatorii care au fost criticati... Ei cand au semnat cu Steaua (n.r. - FCSB) stiau unde vin. Stiau ca daca vor fi si meciuri cand nu vor avea evolutii bune vor fi criticati de patron. Acum cred ca trebuie sa fie puternici si sa treaca peste aceste momente. Sa astepte jocul…

- Vicecampioana en titre FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Gaz Metan Medias, in etapa a 23-a din Liga 1. Constantin Budescu a deschis scorul pentru oaspeti, in minutul 25, in urma unui penalty obtinut tot de el, dupa un fault al lui Nasser Chamed. Intrat la pauza, Denis…

- CSM Poli Iasi a umilit in primul meci oficial din 2018 FC Voluntari pe stadionul „Anghel Iordanescu”, scor 4-0 (3-0).A Victoria iesenilor a fost obstinuta gratie reusitelor semnate de Bosoi (min.28), Sin (min.33), Badic (min.44), Chelaru (min.49). A

- Anul nou n-a schimbat metoda de management la FCSB, s-au facut iar doua schimbari in pauza in victoria de pe terenul lui Gaz Metan Mediaș, 2-1. FCSB a condus cu 1-0 dupa 45 de minute și jocul a fost strans, deci antrenorul ar fi trebuit sa economiseasca energia echipei pentru partea a doua. Nu conteaza…

- FCSB va juca azi, de la ora 17:00, in ultimul amical din Spania, cu NK Osijek. Meciul va fi in format liveVIDEO și TEXT pe GSP.RO. liveTEXT FCSB - NK Osijek 0-0 Echipa de start FCSB: F. Nița - R. Benzar, Gaman, Larie, Momcilovici - Pintilii, Nedelcu - D.Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase (cpt.)Rezerve:…

- Formatia FCSB a învins, duminica, scor 3-1, echipa chineza Jiangsu Suning, pregatita de Fabio Capello, în cel de-al doilea meci de pregatire din cadrul cantonamentului pe care vicecampioana Ligii 1 îl desfasoara în aceasta

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta va juca, duminica, 28 ianuarie, de la ora 12.30, in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier, impotriva echipei gazda CSM Sighetu Marmatiei, in cea de-a doua etapa a turneului semifinal al Ligii l. Formatia pregatita de Alexandru Olteanu si Bogdan…

- FCSB joaca astazi, de la ora 17:00, un amical impotriva austriecilor de la Admira Wacker. Partida nu este la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE cu VIDEO pe GSP.ro. liveSCORE de la 17:00 // FCSB - Admira Echipa de start: FCSB: Nița - Enache, Planic, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Filip - D.…

- Jo Santos a dezvaluit ca viseaza sa aduca trofeul Cupei Romaniei la Iasi, brazilianul moldovenilor fiind impresionat din Liga 1 de CFR Cluj si de Gnohere Si fotbalist, si un tip senin, dintr-o bucata. Jo Santos (26 de ani) face parte dintre brazilienii care au adus un plus Ligii 1 in ultima vreme. Varful…

- Ilie Dumitrescu ii transmite lui Gigi Becali ca are nevoie urgenta de un preparator fizic la FCSB, mai ales dupa ce la finalul anului trecut jucatorii au cazut pe capete din cauza problemelor musculare. "Am vorbit cu Gigi Becali. Anul trecut, FCSB a facut transferuri de aproape 8 milioane de euro -…

- Amenintat cu excluderea din lot daca nu semneaza prelungirea contractului in termenii doriti de conducerea Astrei, Alexandru Ionita a fost pus la colt de patronul FCSB-ului, Gigi Becali. "El nu vrea sa semneze prelungirea cu Astra. Mai are un an de contract, o sa ramana pe bara. Cand o sa il vezi…