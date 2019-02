Fostul actionar al Dinamo Cristi Borcea s-a predat vineri dimineata la IPJ Ilfov, pentru a fi incarcerat ca urmare a condamnarii sale la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor, in care au mai fost condamnati fostul primar al Constantei Radu Mazare si fostul presedinte al CJ Constanta Nicusor Constantinescu.

"Cand omul sta acasa cateva luni, merge iar in inchisoare ... e greu , trebuie sa suporte si asta. Dar Borcea, puteti calcula si voi, nu e mare lucru, in cel mult 7-8 luni trebuie sa fie acasa, in 6 luni trebuie sa bage eliberare conditionata, dar poate iesii si…