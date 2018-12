Gigi Becali a anunțat o campanie masiva de transferuri in iarna.

"Sunt mulțumit de scor, dar nu-mi convine ce s-a intamplat in a doua repriza. Avem o echipa valoroasa, dar nu una solida. Nu inspiram incredere. Daca nu ai posesie cand conduci cu 2-1, nu ești echipa mare. Am explicații, abia aștept sa vina iarna sa facem transferuri. Avem nevoie de doi fundași centrali, de mijlocași. Neaparat vreau sa iau doi fundași centrali. Mijlocașii centrali n-au rațiune de joc, de asta nu avem posesie. Voi transfera și mijlocași centrali. Mai vorbim despre Iulian Cristea de la Mediaș, nu am facut…