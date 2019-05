Gigi Becali, DETALII SECRETE despre nunta fiicei sale. Ce spune despre viitorul GINERE

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Teja a fost fara reacție la conferința de presa dinaintea meciului cu Astra cand a fost intrebat cum comenteaza declarațiile lui Gigi Becali de dupa jocul cu Viitorul, scor 1-1. Patronul roș-albaștrilor și-a distrus propriii jucatori și i-a caracterizat ca fiind „mortaciuni". (Detalii, AICI!)…

- Il stie o tara intreaga si de cate ori apare starneste controverse. Este comentat, criticat, uneori chiar si hulit, insa sunt multi si cei care il admira si il respecta. S-a ridicat de jos, a ajuns milionar si a facut intr-o viata cat multi nu reusesc sa faca in zece. Iar acum, pentru prima data, Gigi…

- Dupa infragerea cu Viitorul, 1-2, Gigi Becali i-a criticat pe jucatorii de la FCSB și a anunțat ca la finalul sezonului va face schimbari importante. (Detalii AICI) Totuși, Gigi Becali a avut și un motiv de bucurie dupa infrangerea cu Viitorul. Patronul FCSB s-a declarat mulțumit de prestația fundașului…

- Gigi Becali va deveni pentru prima data socru. Una dintre cele trei fiice ale sale se marita! Latifundiarul din Pipera a confirmat ca evenimentul va avea loc in luna octombrie si spune ca e fericit ca ginerele lui are 1.85 inaltime :) "Are peste 1.85, asa cum imi place mie. Am o familie, sunt foarte…

- Gigi Becali, patronul FCSB, va deveni socru pentru prima data. Teodora, una dintre fiicele latifundiarului din Pipera, va face nunta in toamna, in luna octombrie. Fata cea mare a milionarului, absolventa de ASE, a fost ceruta in casatorie de iubitul ei Mihai Theodor Mincu și are 28 de ani, supranumit…