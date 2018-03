Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a vorbit intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la televiziunea B1, despre faptul ca numele sau ar aparea pe lista cu dosare de corupție despre care Comisia Europeana s-a interesat in 2012. Omul de afaceri a precizat faptul ca dosarele in care a fost…

- Kovesi iși dovedește puterea! Zi de zi. Prin aroganța cu care refuza sa se prezinte in fața unei comisii parlamentare, sa raspunda intrebarilor care nu-i convin sau sa-și urmareasca adversarii din presa pana in panzele albe. Kovesi are puterea de a o face, pentru ca jocul este inegal. Ziariștii scriu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca atat persoane, cat si institutii, in principal din zona "institutiilor represive" ale...

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

O demonstreaza un document, scrie antena3.ro. Sunt luati in vizor politicieni sau oameni de afaceri romani, care reprezentau, in opinia liderilor europeni, prioritati in combaterea cazurilor de inalta corputie.

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a marturisit la emisiunea "Adevaruri de viața" de la Antena 3 ca a fost batut de poliție in tinerețe și ca acum se gandește serios sa iși faca un nou partid politic. Posibilitatea de a fi din nou trimis la pușcarie nu il sperie, ba chiar are o lista…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Liviu Dragnea avea oameni la DNA și ca i se pregatea un flagrant. Victor Ponta a sustinut ca Liviu Dragnea ”avea o comunicare” cu Lucian Papici, în contextul în care a relatat ca Florian Coldea si Liviu Dragnea au…

Guvernul planuiește o creștere a impozitelor prin "Codul finanțelor publice locale". Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, publica doua circulare ale Ministerului Dezvoltarii, prin care solicita Asociației Orașelor din Romania sa-și exprime punctul de vedere cu privire la masurile Guvernului.

Sapte soldati americani si-au pierdut viata dupa ce elicopterul lor s-a prabusit joi in vestul Irakului, a anuntat vineri un responsabil al apararii americane, relateaza AFP.

- Gigi Becali a reacționat dur dupa ce Sebastian Ghița a spus in cadrul unei intervenții telefonice la Antena3 ca l-a vazut pe latifundiar de o suta de ori in sediile SRI. In replica, acesta a precizat faptul ca a fost niciodata la SRI și ca nu il cunoaște direct nici pe Coldea, nici pe Kovesi.

Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.

- Traficul rutier pe DN 64, la kilometrul 134+350, in orasul Baile Olanesti, este blocat total incepand cu ora 12,00, pentru aproximativ o ora, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, potrivit…

- Fost baron PSD, marturii din arest: "Kovesi s-a oprit pe hol, s-a uitat lung la mine” Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a confirmat existenta unei liste cu 15 lideri politici care ar fi trebuit sa fie eliminati din viata publica. Acesta a relatat si momentul in care s-a intalnit cu Kovesi…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- ”Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta... Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat…

- Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghița le-a facut inainte sa plece in Serbia. Azi, de…

- Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, sustine, despre audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, in dosarul Black Cube, ca "se cauta spectacol", precizand ca a fost legat de acest dosar de "statul paralel".

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Procurorii DNA și judecatorii se straduiesc ani de zile sa instrumenteze dosare de corupție și apoi sa recupereze prejudicii de milioane de euro. Ce se intampla cu acești bani dupa ce intra in visteria...

- Procurorul sef DNA a declarat, marti dimineata in cadrul unei dezbateri publice privind frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice, ca statul roman are de recuperat circa 1 miliard de euro ca urmare a hotararilor definitive doar din 990 de dosare instrumentate de DNA.

- Catalin Radulescu: As vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului…

- ANAF trebuie sa recupereze prejudiciile produse in dosarele de coruptie, dar privarea de libertate a celor cercetati nu este o solutie. “Credeti ca un om care merge la puscarie mai da vreun ban?”, a spus Teodorovici.

- A fost atat de frig incat au inghețat pana și parlamentarii din Casa Poporului, unde a șuierat viscolul prin ferestrele neetanșe montate de Ceaușescu pe vremea cand nu se inventasera termopanele STOP Pe principiul „pazei bune” madam Pandele a prelungit vacanța școlara pana la finele saptamanii, spre…

- Raportul Inspectiei Judiciare prin care sunt sesizate o serie de abateri profesionale ce ar fi fost comise de sefa DNA este semnat si de un fost procuror din Iasi. Mihaela Hitruc, fost criminalist la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, este unul dintre cei doi inspectori judiciari care au investigat-o…

- Dupa 6 ani de tacere, fugit in Israel, cu un mandat internațional de arestare preventiva pe numele sau, Elan Schwartzenberg a decis sa faca dezvaluiri. Desigur, unele dintre ele nu pot fi probate, dar milionarul a ales sa spuna ceștieintr-un interviu acordat Sorinei Matei, de la B1 TV.Elan…

Data de 5 martie va fi una extrem de importanta pentru liberali, pentru ca in aceasta zi va fi anunțata sentința in dosarul lui Ludovic Orban. Liderul PNL a fost achitat pe fond, iar la apel procurorii DNA cer un an de inchisoare cu executare.

- Doi fosti colaboratori ai premierului israelian Benjamin Netanyahu, precum si patronul celui mai mare grup de telecomunicatii din Israel se numara printre persoanele arestate recent intr-un nou dosar de coruptie din jurul premierului, a anuntat marti politia israeliana, informeaza AFP.Acest…

- Iata cateva replici dintre aceștia: Alice Draghici: Unii, atunci cand au ajuns sa fie vanați de sistem și scuipați in afara sistemului, cand au ajuns sa fie cu pușcarie la gura, au inceput sa spuna lucruri. Altminteri... nu i-ați fi auzit niciodata facand dezvaluiri. Mugur…

- – despre esenta cazului ” Kovesi “, dincolo de timpenia #rezist – Am cititi recent opinia unui idiot cu ecuson de jurnalist, istoric si nationalist ardelean ( in misie la Chisinau ), care zicea cam asa : nu conteaza ca DNA incalca legea, principalul e sa-i lege pe corupti. Aceasta cretinie progresista,…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- ”Am sa incep cu afirmațiile domnului deputat Pleșoianu, care vedea in seara de 6 decembrie 2009 și aseara statul paralel. Dar la K2 intalnirile repetate Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? Dar intalnirile dintre Dragnea, Ponta, Maior, Oprea și Coldea de la T14 nu sunt tot…

- Afirmațiile au fost facute la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. ”Maxima gravitate” "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate de clare si, ca o ironie a sortii, lucrurile au devenit clare…

- Au trecut trei ani de la acel interviu exploziv pe care l-a dat fostul ministru Elena Udrea. Ce a urmat a doua zi: „Coldea s-a deplasat la Cheia sa-i reproseze lui Ghita de ce i-a facut acele dezvaluiri, a treia zi incepea scandalul Gala Bute, iar a patra zi Kovesi formula impotriva mea 6 cereri de…

Martina Navratilova, fost lider WTA si castigatoare a nu mai putin de 18 trofee de Mare Slem, a identificat marea greseala facuta de Simona Halep in finala de la Australian Open, pierduta cu 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata danezei Caroline Wozniacki.

- “Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Fostul sef SPP, Dumitru Iliescu, ii cere prim-adj. SRI Razvan Ionescu sa spuna daca sunt reale informatiile pe care le are, potrivit carora a avut o intalnire cu F.Coldea, acesta cerand producerea de probe impotriva sa. Solicitarea ar fi venit de la Kovesi, in timp ce Hellvig nu stia de intalnire.

- Conform celor care i-au analizat cariera, marele nostru poet Mihai Eminescu a avut, de-alungul tumultoasei sale vieți de numai 39 de ani, patru fotografii. Atat s-au pastrat. Patru imagini, toate portret, incepand de la 19 ani și terminand cu cea de la asfințit. Cu toate acestea, exista o a cincea fotografie,…

- "Traim in stalinism. Coldea ii dicteaza articole colonelesei Dogioiu. Pentru a mia oara coloneleasa Ioana Dogioiu emite un text dupa dictare. Un text stalinist. Din sintagma "retragerea SRI in cazarmi" intrevedem duhoarea hoitului lui Coldea care nu sta deloc cuminte in ultimul timp, face…

- Noaptea de 6-7 decembrie 2009 Noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, turul doi. Lucrasem alaturi de consultanții straini in echipa de campanie a lui Traian Basescu, dar odata cu inceperea votului treaba noastra se cam terminase. Perspectivele erau incurajatoare, fara a ne entuziasma, intrucat sondajele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi. „Eu vreau sa merg…