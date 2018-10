Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf (43 de ani) a dat lovitura si s-a ales cu o marire substantiala de salariu din partea sefilor de la Al Wahda, a anuntat, luni seara, Gigi Becali (60 de ani), informeaza News.ro.In incercarea de a-i spala intr-un fel imaginea lui Nicolae Dica (38 de ani), pe care l-a anuntat deja…

- Gigi Becali afirma ca Nicolae Dica va pleca la finalul sezonului in Arabia Saudita, dupa modelul Laurențiu Reghecampf. Becali declara aseara ca Nicolae Dica nu poate avea libertatea pe care o cere in alcatuirea echipei și ca peste un an de zile pe banca celor de la FCSB va fi Ionuț Luțu. Astazi, patronul…

- Gigi Becali a declarat, joi, ca a inaintat o oferta de 1,8 milioane de euro clubului rus FC Krasnodar pentru transferul atacantului Andrei Ivan. Fostul jucator al CSU Craiova este imprumutat in acest sezon de gruparea din Rusia la Rapid Viena, informeaza news.ro. "Ieri, am facut o oferta de…

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat, joi seara, ca a achitat 400.000 de euro catre FC Botosani pentru a cumpara 10 dintre cele 20 de procente pastrate de moldoveni dintr-un viitor transfer al lui Olimpiu Morutan (19 ani).

- DIN CUPRINS Ce a gasit Denis Alibec la FCSB Dezvaluiri picante despre relația cu Laurențiu Reghecampf, MM Stoica și Nicolae Dica Povești neștiute despre problemele de sanatate pe care le-a avut, pubalgia și semipareza faciala Unde se vede in viitor și condiția pentru a reveni la FCSB Cai putere,…

- Anamaria Prodan crede intr-o revenire a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, chiar daca nu curand, pentru ca soțul impresarei se simte foarte bine la Al Wahda. Il vede insa pe Nicolae Dica colaborand cu Edward Iordanescu, cel despre care s-a spus in mai multe randuri ca ar putea ajunge la FCSB. "Reghecampf…

- Au fost momente tensionate la stadion, imediat dupa terminarea meciului FCSB- Rapid Viena. Dupa ce s-a oprit sa vorbeasca cu presa, pe treptele de la VIP, Gigi Becali a fost criticat de cațiva suporteri, care au cerut demisia lui Nicolae Dica. FCSB a caștigat partida retur cu Rapid Viena, scor 2-1,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, era tentat sa renunțe la serviciile lui Harlem Gnohere chiar inaintea startului acestui sezon, dar startul excelent de sezon al franceuzlui l-a facut sa se razgandeasca. "Acum o luna de zile, de exemplu, am zis ca vreau un milion de euro pe el. M-au sunat, au zis ca-mi dau…