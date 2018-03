Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- "O tema importanta, respectiv acea lista, intr-un document MCV am inteles, de persoane care erau in diverse faze ale unor proceduri judiciare, dosare sau procese pe rol. Doamna prim-ministru ne-a informat ca Guvernul sau/si ministrul Justitiei vor transmite o scrisoare de solicitare de clarificari la…

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- Bulgaria va crea un hub de gaze naturale pe coasta Marii Negre, avand sprijinul Comisiei Europene, transmite Novinite.com . In acest sens, compania de stat Bulgartransgaz a semnat, saptamana trecuta, un contract de 1,2 milioane euro cu un consortiu bulgar-elvetian pentru un studiu de fezabilitate. Comisia…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Fostul premier, Adrian Nastase, a avut luni o reacție…

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii Ccr au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Metrorex susține ca va transmite Comisiei Europene clarificari privind proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni pe fondul cererii de finanțare cu bani europeni a investiției. „In data de 14.03.2018, reprezentantii Metrorex, ai Ministerului Fondurilor Europene si ai Ministerului Transporturilor au…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a sustinut miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ICCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta sistemului judiciar, scrie news.ro.…

- Primarul Ploiestiului Adrian Dobre a plecat la Strasbourg si Bruxelles pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene asupra posibilitatii de atragere de fonduri europene in mod direct, fara intermediari. De data aceasta noutatatea este reprezentata de faptul ca primarul va discuta direct…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.Citeste…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar…

- Gigi Becali l-a criticat in termeni duri pe Razvan Burleanu și a anunțat ca a trimis o cerere oficiala pentru ca meciurile cu CFR Cluj din play-off sa aiba arbitri straini la centru. Patronul celor de la FCSB continua razboiul cu președintele FRF, Razvan Burleanu. De data asta in vizor i-a intrat și…

- Comisia Europeana se afla intr-un "dialog real" cu Polonia pentru solutionarea disputei legate de statul de drept, a declarat marti, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, scrie agerpres.ro.

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, iar Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Cristi Borcea, fostul sef al „cainilor rosii”. Patronul clubului FCSB a dezvaluit mesajul pe care i l-a trimis finului sau.

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana, potrivit inews.co.uk. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri…

- Ministrul italian al Economiei, Pier Carlo Padoan, a afirmat, miercuri, ca Uniunea Europeana ar trebui sa sanctioneze Slovacia daca aceasta foloseste scuza ajutorului de stat pentru a indeparta diverse companii de partenerii din Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei Reuters. Disputa…

- Vestea ca Ioan si Victor Becali se vor intoarce din nou dupa gratii a cazut ca un trasnet in familiile foștilor impresari. Gigi Becali a anunțat insa in aceasta seara ca frații Becali s-au predat deja ca sa fie incarcerați. Toate acestea se intampla in urma deciziilor de condamnare definitive primite…

- Eforturile Poloniei si ale Comisiei Europene pentru solutionarea disputei legate de statul de drept se indreapta in directia corecta, a estimat luni ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, citat de dpa. Comisia Europeana a anuntat la 20 decembrie lansarea procedurii de activare…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Criticați public de patronul Gigi Becali, jucatorii celor de la FCSB au fost aparați de tehnicianul Nicolae Dica. "Am avut mereu discuții cu jucatorii care au fost criticați. Ei știau cand au venit ca se va intampla asta. Ar trebui sa fie puternici și sa treaca peste aceste momente. Daca vor juca bine…

- Gigi Becali a anunțat ca a primit o oferta in urma cu doua luni de a prelua CFR Cluj, iar acum 6 luni o alta oferta pentru Dinamo. Legat de prima, discuțiile au fost semnificative, Arpad Paszkany, fostul patron al ardelenilor, ar fi facut o vizita la palat la Gigi Becali. Paszkany a vorbit despre declarațiile…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Gigi Becali a oferit sume mari de bani calugarilor de la Muntele Athos, pe care i-a vizitat in mai multe randuri. Patronul FCSB-ului a facut mai multe donatii pentru multe lacase de cult, insa in Grecia ar fi dat peste 5 milioane de euro. A

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- O noua lovitura pentru Gigi Becali! Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro."Avocații FCSB au invocat faptul ca acțiunea CSA Steaua ar fi…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au semnat, miercuri, o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans in care explica faptul ca dezbaterea legilor justitiei s-a…

- Intr-o scrisoare semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, forul executiv al UE avertizeaza Romania de riscul regresului, spunand ca va analiza modificarile privind legile justiției și Codurile penale. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un schimb de replici in direct la TV cu antrenorul Ionuț Chirila. Becali a intervenit dupa Chirila a precizat ca intr-o echipa jocul colectiv și automatismele sunt mai importante decat valorile individuale, patronul FCSB dorind sa-l contrazica. "Daca ai valori individuale…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca echipa sa l-a convins pe Valerica Gaman sa semneze un contract pe doi ani. Fotbalistul va putea pleca oricand de la echipa pentru doua milioane de euro. Becali a dezvaluit ca jucatorul a trecut deja vizita medicala și va incasa un salariu de 2 milioane de euro…

- Ianis Hagi este pe lista lui Gigi Becali, insa nu de acum, ci abia peste un sezon și jumatate. Patronul FCSB i-a transmis un mesaj clar lui Gica Hagi, cel cu care crede ca s-a impacat dupa episodul din vara, cand FCSB a mers sa se judece cu Viitorul la TAS pentru titlul de campioana in Liga 1. "Ianis…

- CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat miercuri, la Bruxelles, la prima intalnire a membrilor platformei europene multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale ONU, in urma includerii Grupului Enel in aceasta platforma, in octombrie 2017. Potrivit…

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali si presedintele acestui club, Valeriu Argaseala, s-au prezentat astazi la Tribunalul Dolj, unde au fost citati ca martori in dosarul in care Adrian Mititelu, fostul finantator al formatiei FC Universitatea Craiova, este judecat ...

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- Oficialii de la CFR o ameninta pe FCSB cu memoriile dupa ce vicecampioana a discutat cu Billel Omrani. Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a lamurit situatia contractuala a atacantului francez Billel Omrani (24 de ani) si a spus ca, cel mai probabil, ardelenii vor depune memoriu impotriva…