Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a spus clar ca susține modificarea Constituției pentru definirea casatoriei, iar sambata i-a trimis pe jucatorii FCSB sa voteze. Potrivit lui Codruț Baciu, observator la vot in Voluntari, Gigi Becali ar fi revenit azi in sala de vot și ar fi amenințat ca voteaza iar, informeaza GSP.…

- Codrut Baciu, observator la vot in Voluntari, a postat pe pagina sa de Facebook o intamplare care il are ca subiect pe Gigi Becali. Potrivit informatiilor, patronul FCSB a mers la sectia de votare sa vada care e prezenta la vot.

- Codrut Baciu, observator la vot in Voluntari, a postat pe pagina sa de Facebook o intamplare care il are ca subiect pe Gigi Becali. Potrivit informatiilor, patronul FCSB a mers la sectia de votare sa vada care e prezenta la vot, scrie Mediafax.Gigi Becali are o pozitie ferma in privinta ”Referendumului…

- Codrut Baciu, observator la vot in Voluntari, a postat pe pagina sa de Facebook o intamplare care il are ca subiect pe Gigi Becali. Potrivit informatiilor, patronul FCSB a mers la sectia de votare sa vada care este prezenta la vot. Suparat pe faptul ca oamenii nu vin, Becali ar fi...

- Codrut Baciu, observator la vot in Voluntari, a scris, pe Facebook, ca Gigi Becali, dupa ce a votat sambata la referendum, a revenit si duminica la sectia de vot. Patronul FCSB s-a laudat ca e dispus sa voteze de mai multe ori pentru familia traditionala chiar daca risca puscaria, insa, ca de obicei,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este implicat activ in "Referendumul pentru Familie", care are loc astazi. Gigi Becali a spus clar ca susține modificarea Constituției pentru redefinirea familiei, iar sambata i-a trimis pe jucatorii FCSB sa voteze (Detalii aici). Potrivit lui Codruț Baciu, observator la…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus marți, printr-o postare pe Facebook, ca va participa la Referendum și va vota „Da”, pentru ca este nevoie de copii „sanatoși și frumoși” ce au, la randul lor, nevoie de mama și de tata.„Voi participa la Referendum! Voi vota DA! Avem nevoie de copii…

- Primarul Capitalei și soțul ei, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, sarbatoresc astazi 8 ani de casnicie. Gabriela Firea a transmis un mesaj pe Facebook care a fost urmat de foarte multe felicitari. Anunțul casatoriei dintre Gabriela Firea și Florentin Pandele a creat multa valva in presa…