Stiri pe aceeasi tema

- FCSB nu vrea sa isi piarda jucatorii, iar semnaturile au inceput sa apara. Primul care si-a prelungit contractul cu vicecampioana Romaniei este Mihai Roman. Mijilocasul de 34 de ani a venit in vara anului 2018 de la FC Botosani si si-a castigat locul in echipa lui Nicolae...

- FCSB nu vrea sa iși piarda jucatorii, iar semnaturile au inceput sa apara. Primul care și-a prelungit contractul cu vicecampioana Romaniei este Mihai Roman. Mijilocașul de 34 de ani a venit in vara anului 2018 de la FC Botoșani și și-a caștigat locul in echipa lui Nicolae Dica, scrie Mediafax."Mihai…

- Venit in vara la dorința lui Gigi Becali, Mihai Roman ar putea reveni in iarna la FC Botoșani. Dupa infrangerea cu CFR Cluj, 1-5, Costel Enache, antrenorul celor de la Botoșani, a dezvaluit ca exista negocieri pentru ca mijlocașul lateral de 34 de ani sa ajunga la formația moldava. "Nu putem vorbi despre…

- Gigi Becali s-a certat cu Vasile Geambazi dupa ce Pompiliu Stoica a fost impus ca antrenor la FCSB II. ProSport scrie ca Geambazi a luat nota de un protest al fotbalistilor de la FCSB II si de la U19, care au reclamat ca nu vor sa lucreze cu Pompiliu Stoica, apoi l-ar fi instiintat pe Gigi Becali…

- Gigi Becali a precizat ca, acum, FCSB este pe plus! "Daca o sa ajung sa pierd bani la fotbal, atunci o sa-i dau echipa lui Florin Talpan... Tin echipa doar atat timp cat scot bani", a anuntat Gigi Becali la Digi Sport. Gigi Becali, la tribunal cu sotia. Proces de ultima ora pentru finantatorul…

- Gigi Becali a glumit in aceasta dimineața pe seama revenirii lui Rednic, mai ales ca despre dinamovist se zvonea ca ar putea sa-i ia locul lui Dica la FCSB. "Bine ca s-a rezolvat și nu-l mai dau afara pe Dica (amuzat). Ca tot vorbeau toți ca vine Rednic la Steaua. De 10 ani eu nu vorbesc cu…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, susține ca Gigi Becali nu-l mai are la suflet pe Mihai Roman, jucator transferat in urma cu cateva saptamani chiar de la formația moldava. Oficialul botoșanenilor spune ca va avea o discuție cu patronul FCSB prin care va incerca sa-l convinga sa i-l dea…

- FCSB l-a adus in vara de la FC Botoșani pe OIimpiu Moruțan, tanar jucator de doar 19 ani, in schimbul a 700.000 de euro, insa din spusele lui Mihai Stoica doar Gigi Becali a avut incredere in fotbalist. "Nici eu, nici Dica nu am crezut ca ne poate ajuta! Gigi (n.r. - Gigi Becali) a fost cel care a insistat…