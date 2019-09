Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali nu ține cont de rudenii atunci cand e vorba de bani, iar ultimul exemplu e legat de chemarea in instanța a finei sale Gabriela Firea. Finanțatorul FCSB a dat-o in judecata pe Firea intr-un litigiu care dateaza din 2010. Omul de afaceri a mers in instanța cu fina sa pentru 680.000 de euro,…

- Gigi Becali nu ține cont de rudenii atunci cand e vorba de bani, iar ultimul exemplu e legat de chemarea in instanța a nașei sale Gabriela Firea. Finanțatorul FCSB a dat-o in judecata pe Firea intr-un litigiu care dateaza din 2010. Omul de afaceri a mers in instanța cu nașa sa pentru 680.000 de euro,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a avut un schimb de replici, marți, in ședința CGMB, cu Ciprian Ciucu, consilier PNL, dupa ce acesta din urma a afirmat ca Primaria nu a facut nimic pentru a imbunatați serviciul de taxi din București.„Serviciul de taxi din București este o rușine. Cand vin…

- Procesul in care fostul procuror general Augustin Lazar solicita din partea Ministerului Justiției daune morale de 1 leu a inceput marți, 3 septembrie, cu o amanare. Fostul procuror general cere din partea Ministerului Justiției sa i se acorde daune morale de un leu, informeaza Agerpres. De asemenea,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa-i dea o replica deputatului Nicușor Dan, cel care a declanșat o campanie prin care arata ca Primaria Capitalei vrea sa defrișeze arbori din Parcul Cișmigiu. Firea susține ca nici nu se pune problema de așa ceva, iar daca se va continua cu miniciuna,…

- Primaria Capitalei anunta ca, din ordinul primarului general, Gabriela Firea, se desfasoara o actiune de spalare a strazilor din Bucuresti."Din dispozitia primarului general, Gabriela Firea, operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei desfasoara, in aceasta perioada, un amplu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider interimar al PSD Bucuresti, a declarat ca suma pe care Primaria o va primi la rectificarea bugetara e "chiar mica", dar va rezolva "partial" problemele Bucurestiului. "Nu e consistenta, dimpotriva, e chiar mica, e chiar mica ", a declarat…

- Judecatoria Drobeta Turnu Severin a amanat pentru data de 3 iulie procesul in care se judeca cererea de ordonanta presedintiala formulata de procurorul general interimar, Bogdan Licu, prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora adoptata.