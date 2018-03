Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, la Consiliul European desfașurat joi și vineri la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre scrisoarea in care premierul Viorica Dancila cere lamurirea unei scrisori in care Romaniei i s-au cerut in anul 2012 date despre anumite…

- Gigi Becali a comentat intr-o intervenție telefonica pentru B1tv faptul ca numele sau ar aparea pe lista cu dosare de corupție in legatura cu care Comisia Europeana s-a interesta in 2012. Latifundiarul susține insa ca dosarele in care a fost implicat nu au fost unele de mare corupție și i se pare curios…

- Gigi Becali a vorbit intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la televiziunea B1, despre faptul ca numele sau ar aparea pe lista cu dosare de corupție despre care Comisia Europeana s-a interesat in 2012. Omul de afaceri a precizat faptul ca dosarele in care a fost…

- Apar noi ”liste negre” de la Bruxelles. De aceasta data este vorba despre un document care vorbește despre incompatibilitațile demnitarilor. Documentul a fost prezentat de Mihai Gadea la ”Sinteza...

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt. Plenul CSM a decis "transmiterea unei…

- O demonstreaza un document, scrie antena3.ro. Sunt luati in vizor politicieni sau oameni de afaceri romani, care reprezentau, in opinia liderilor europeni, prioritati in combaterea cazurilor de inalta corputie. Citeste si George Becali: Nu am calcat in curtea SRI niciodata. Nu ii cunosc pe…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Ludovic Orban joaca tare dupa ce a fost achitat la Inalta Curte. Seful PNL a dezvaluit ce se va intampla cu partidul in perioada urmatoare. Orban a declarat razboi celor de la PSD si ALDE.Citeste si: Ludovic Orban iese la atac dupa ce a fost achitat: 'Il face praf' pe Liviu Dragnea - 'nu m-am…

- De 1 martie, la București, au avut loc doua evenimente foarte importante pentru PSD. 1. Premierul Viorica Dancila a invitat toate doamnele din partid la o petrecere de 1 martie. 2. Ședința foto a europarlamentarului Gabriela Zoana. Cu Zoana au vrut sa se pozeze premierul Viorica Dancila, președintele…

- Magistratii de la Tribunalul Timis au decis marti sa ii achite pe toti inculpatii din dosarul in care fostul primar Nicusor Vasilescu era acuzat de abuz in serviciu. Vasilescu, dar si secretara primariei au fost arestati la mijlocul anului 2015. In solutia pe scurt facuta publica, magistratii au subliniat…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu (foto) a fost condamnata definitiv, ieri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru spaga de 185.000 de euro primita de fratii Ioan si Victor Becali in schimbul achitarii in prima instanta din dosarul Transferurilor.

- LIVE TEXT Toader, despre intrevederea cu Iohannis: Am vorbit despre statul de drept Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre statul de drept, la intrevederea avuta marti. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca subiectul întrevederii…

- Cristi Borcea a decis sa revina in fotbal imediat ce va fi liberat din inchisoare. El doreste sa se intoarca in actionariatul lui Dinamo, alaturi de Nicolae Badea, cel care se afla intr-un litigiu cu Ionut Negoita, actualul patron al trupei din Soseaua Stefan cel Mare. Fratii Becali se intorc…

- Gigi Becali este optimist in ceea ce privește destinul verilor sai: "O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata" ”Ce sa zic? O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata. A facut fracția de doua treimi din pedeapsa. Giovani,…

- Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a declanșat scandalul la DNA Ploiești, și tatal acestuia, Mircea Cosma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, iși vor afla sentința pe 5 martie, au decis azi judecatorii de la Inalta Curte, informeaza stiri.tvr.ro. ...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, adoptarea unor acte normative privind achizițiile in domeniul apararii și securitații. Primul ministru a mai spus ca saptamana viitoare va merge la Bruxelles, unde se va intalni cu liderii europeni.

- 20 de proiecte de hotarare au fost supuse miercuri, 31 ianuarie 2018, votului consilierilor județeni. O ședința a care a durat aproximativ trei ore și in care au fost facute atat declarații politice, cat și prezentari privind deplasarea reprezentanților CJ Maramureș la Targul Internațional de la Zurich,…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urma sa dezbata,…

- George Becali, finanțatorul lui FCSB, a facut o dezvaluire importanta in aceasta dimineața. Conform latifundiarului, Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare.Dar nu oricum. Borcea s-ar fi razgandit, conform finanțatorului stelist, abia dupa ce a vazut rezultatele…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Citeste si: Kovesi acuza un ASALT asupra justitiei si…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Prezenta la Instanta suprema, unde s-a desfasurat…

- Ședința PSD este programata sa inceapa la ora 11.00. ALDE se reunește cu o ora mai devreme. Cu propriile criterii de integritate puse in sertar, social democrații cu probleme penale pot fi desemnați miniștri.

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor sunt…

- Razboiul din PSD atrage critici din toate directiile, dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora se pune in discutie chiar si o retragere a sprijinului pentru premierul Mihai Tudose. Altfel spus, o noua remaniere a Guvernului. In acest context, realizatorul TV Rares Bogdan vine cu o analiza…

- Reacția lui Emanuel Ungureanu, dupa ce Mihai Lucan a facut plangere penala pe numele lui: ”Incearca sa faca tot ce poate pentru a distrage atenția de la marea problema pe care o are, nu cu mine, ci in raport cu faptele lui abominabile”, a declarat deputatul USR, la interviurile Libertatea.ro. De altfel,…

- Martori in dosarul in care Adrian Mititelu este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala și inșelaciune, George Becali și Valeriu Argaseala au venit, ieri, la Tribunalul Dolj, pentru a fi audiați de judecatori. In acest dosar, in care a ...

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la CSM, unde participa la prima sedinta a plenului pentru anul 2018. La intrunire se va alege noua conducere a Consiliului. Seful statului a fost intampinat de Mariana Ghena, presedintele CSM, si Cristian Ban, vicepresedinte al Consiliului. La…

- Ședința CSM în care se va alege noua conducere a început vineri în prezența președintelui Klaus Iohannis. „Vreau sa felicit CSM pentru activitatea din anul 2017, un an foarte complicat politic pentru România”, a spus președintele în debutul ședinței.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele, la sedinta participând si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat, pentru AGERPRES, ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona…

- Instantele din Romania au continuat in anul 2017 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, insa sunt tot mai putine dosare cu "nume grele" care ajung in fata judecatorilor. Lista celor trimisi dupa gratii cuprinde fosti ministri, parlamentari,…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anuțat in cursul zilei ca a renunțat la patru jucatori , aceștia fiind imprumutați la doua cluburi din Liga 1. Este vorba de Vlad Achim (mijlocaș defensiv, 28 de ani), Daniel Benzar (mijlocaș ofensiv, 19 ani), Marian Pleașca (fundaș dreapta 27 de ani),…