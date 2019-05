Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situația lui Edward Iordanescu, tehnician care in acest moment este legat de un contract cu Gaz Metan Mediaș. Patronul FCSB anunța ca in cazul in care nu se va ințelege cu acesta, mai are variante de rezerva și va numi imediat pe altcineva. „Eu nu am lasat…

- Dupa despartirea de Mihai Teja, principalul favorit sa preia banca tehnica a celor de la FCSB pare sa fie Edi Iordanescu, actualul antrenor al celor de la Gaz Metan Medias, care a recunoscut ca poarta constant discutii cu finatatorul Gigi Becali, potrivit Mediafax.Fiul lui Anghel Iordanescu…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat astazi ca s-a ințeles cuu Edward Iordanescu (40 de ani) pentru a deveni noul antrenor al echipei, informeaza Gazeta Sporturilor. ”Eu vreau sa fac bani din fotbal, atat vreau, nu ma intereseaza altceva. El mi-a zis: «Bre nea Gigi, eu vreau sa conduc vestiarul». I-am…

- Nicolae Dica (39 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, admite ca a fost trait momente ieșite din comun in perioada colaborarii cu Gigi Becali. „Sunt lucruri pe care nu nu le pot spune acum. Le cunosc, știu foarte bine ce am facut greșit. Este posibi sa povestesc vreodata aventurile de la FCSB,…

- Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, crede ca Dan Petrescu si echipa sa nu pot tine pasul pana la finalul sezonul si se vor impiedica la un moment dat, iar FCSB e pregatita sa profite. "Astept sa se arate Baba Pricina. Sa se arate Baba Pricina lui Dan (Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj…

- Gigi Becali ii vrea pe ceoi doi din sezonul viitor. „Vreau sa dansez pamporea (n.r. - dans machedonesc) cu Ianis Hagi la anul pe vremea aceasta. E un obiectiv important in acest moment sa-l iau pe Ianis la FCSB. Acum pot s-o zic, ca nu mai avem meciuri directe. Sa vedem daca pot sa-l iau"",…

- Gigi Becali deja lucreaza la formarea lotului cu care va aborda sezonul urmator, Oaida și Belu au fost acontați, urmeaza De Nooijer, Andrei Ivan și Olaru. Indiferent daca va caștiga sau nu campionatul, Gigi Becali are un plan pentru sezonul urmator. Acela de a forma o echipa in principal din tineri,…

- Gigi Becali a fost surprins astazi blocand traficul pe bulevardul Pipera din Capitala. Patronul celor de la FCSB iși conducea turma de oi printre mașini. Sute de oi s-au strecurat astazi prin mașini, indrumate de oamenii de nadejde ai latifundiarului din Pipera. Gigi Becali, inarmat cu un toiag, venea…