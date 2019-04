Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a acuzat miercuri, in plenul Parlamentului, pe presedintele Klaus Iohannis si pe reprezentantii Opozitiei ca il sustin pe procurorul general Augustin Lazar, care, in anii '80,...

- Daniel Morar, judecator la Curtea Constitutionala, a anuntat marti, intr-o scrisoare adresata membrilor Grupului pentru Dialog Social, ca renunta la premiul GDS primit in anul 2011, fiind nemultumit ca organizatia neguvernamentala i-a acordat premiul pe anul 2018 procurorului general Augustin Lazar.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Timisoara, ca pentru el este o mare suparare si dezamagire faptul ca Societatea Timisoara a decis sa-i acorde premiul "Speranta" unui "tortionar", el facand trimitere la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. …

- 'Azi, Societatea Timisoara pare sa nu mai fie de recunoscut pentru mine, pentru ca vrea sa premieze procurorul general al Romaniei (Augustin Lazar, n.r.), care este un tortionar al regimului comunist. Iar acest lucru chiar nu pot sa-l inteleg. Niciun fel de explicatie nu imi vine in minte si nici…

- Calin Popescu Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica, la Timișoara, ca președintele Klaus Iohannis are o „atitudine de complicitate”, in condițiile in care nu il revoca din funcție pe procurorul general și a criticat Societatea Timișoara pentru ca ii va da un premiu lui Lazar, transmite Mediafax.Calin…

- Augustin Lazar: Nu sunt colaborator al Securitații. Regret dramele și suferințele din comunism Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a facut primele declaratii pe tema activitatii sale din anii 80, de la Penitenciarul Aiud. Sunt precizari asteptate de aproape o saptamana dupa au aparut informatii…

- Istoricul Madalin Hodor vine cu o dezvaluire care demonteaza afirmatia ca Augustin Lazar a fost “un tortionar”. Potrivit istoricului, care este si cercetator la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS), afirmatia ca procuror general Augustin Lazar a fost “un torționar” este…