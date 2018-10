Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a rabufnit, duminica seara, la Romania TV! Dupa ce referendumul pentru familie a fost invalidat, patronul FCSB, un cunoscut militant creștin, a anunțat ca e dispus sa lupte pentru a se organiza un alt referendum pe aceeași tema.”Partidele cheltuie bani la alegeri, cand oamenii…

- La doar cateva ore dupa ce l-a facut “prost” pe Alex Velea in cadrul emisiunii pe care acesta o modereaza in direct la Antena 1 impreuna cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție in public. Frumoasa artista a postat pe o rețea de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal baieților ei […]…

- Gigi Becali a ținut sa-l taxeze pe MM Stoica, in direct la TV, asta dupa ce oficialul FCSB a incercat sa-l opreasca sa-l transfere pe Olimpiu Moruțan, unul dintre cei mai in forma fotbaliști de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor nu s-a ferit și a recunoscut totul, facandu-l din nou de ras pe MM. "M-a…

- O persoana din Braila a avut parte de un moment mai puțin placut cand a revenit acasa. Și-a gasit locuința sparta și, cu inima indoita, a patruns in apartament. Intr-un timp foarte scurt a verificat ce lucruri ii lipsesc, dar cand a ajuns intr-una dintre camera a avut parte de o mare surpriza. Hoțul…

- Celebrul stadion Ghencea, unde Steaua și echipa naționala de fotbal a Romaniei au obținut victorii memorabile, se darama! Lucrarile au inceput deja la arena care a fost contruita in urma cu 44 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, va prezinta imaginile cu loja lui Gigi Becali ca dupa cutremur,…

- Soția și soacra i-ar fi ”topit” averea lui Claudiu Raducanu, fotbalistul „infiat” de Gigi Becali. (Reduceri mari la jocuri PC) Aveau acces la carduri și, in plus, atacantul roș-albaștrilor le-ar fi facut procuri ca sa-i poata vinde casele și un superb autoturism. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Mariana de la Exatlon se lupta sa supraviețuiasca, sa faca rost de bani pentru chirie și mancare, iar cu toate aceastea iși continua visul, acela de a face sport. Fosta concurenta de la Exatlon a povestit cum l-a visat pe Gigi Becali, care se afla in casa ei și oferindu-i ajutorul. Ei bine, visul…