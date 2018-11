Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, miercuri, ca FCSB va juca pe teren propriu la Pitesti, in contextul problemelor cu Arena Nationala.El a mentionat, la Digi Sport, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar putea “inchide gura” tuturor daca ar decide ca gazonul sa fie schimbat imediat si FCSB ar putea…

- Dupa ce primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a inchis Arena Naționala (Detalii AICI) Gigi Becali a propus sa achite el schimbarea gazonului. "Pentru moment o sa jucam la Pitești. Eu nu cer favoruri Gabrielei Firea, chiar daca e fina mea. Imi e jena. Dar am vazut ca poate pune acum un gazon, care…

- Gigi Becali considera ca Gregory Tade este un transfer perfect pentru play-out. "E un jucator foarte bun, foarte bun atacant. I-am dat 100.000 de euro cadou ca sa plece. Dar poate face si el ca Tucudean. A plecat de la Steaua si uite, acum, e cel mai bun atacant din Romania, dupa Gnohere.…

- Gigi Becali a anuntat ca FCSB se va muta in acest final de an la Pitesti. Aici, echipa va disputa meciurile cu Gaz Metan Medias, Viitorul Constanta si CFR Cluj. Gigi Becali, SCOS DIN MINTI de fina sa, Gabriela Firea. De la ce a pornit SCANDALUL In acest sezon, FCSB a fost fortata sa…

- Gigi Becali a declarat, luni seara, pentru News.ro, ca nu stie unde va juca FCSB meciurile de pe teren propriu din Liga I, dupa ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat inchiderea Arenei Nationale pentru refacerea gazonului. Becali a mai spus ca va discuta cu Firea si a precizat ca echipa…

- "Nu am vorbit cu ea, ca era tarziu aseara. Nu am vorbit cu fina, am vrut sa-i dau un mesaj, dar era prea tarziu. O sa vorbesc astazi. Eu cred ca isi da seama ca pierde foarte mult. Toata munca pe care o face si tot razboiul pe care-l duce cu Dragnea si cu centura Capitalei si cu toate astea or sa…

- Gigi Becali se implica in scandalul dintre Mircea Rednic și Harlem Gnohere și ii ia apararea atacantului sau reproducand una dintre replicile pe care varful francez le-a avut la un atac al actualului antrenor de la Dinamo. "Leii nu se uita la ce fac cainii", a spus Gigi Becali la TV Digi Sport. ...

- Primaria Capitalei a reactionat dupa ce, in spatiul public, au aparut mai multe critici referitoare la starea gazonului de pe Arena Nationala. Tonul l-a dat managerul sportiv al FCSB, care a acuzat autoritatile locale pentru ca au permis desfasurarea unui turneu de fotbal pentru juniori pe…