- Florin Talpan este nemultumit de faptul ca FCSB figureaza in FIFA 20 ca avand palmaresul Stelei si i-a amenintat pe cei de la EA Sports ca-i va da in judecata. Gigi Becali, ANUNT de ULTIMA ORA in disputa pentru numele si marca STEAUA. Ce se intampla cu pacea dintre FCSB si ARMATA Valentin…

- Gigi Becali nu este interesat de o colaborare intre FCSB și CSA Steaua. Lovitura CUMPLITA pentru GIGI BECALI. Anunt de ULTIMA ORA facut de Florin Talpan "Nu dau 3 milioane de euro, nu le dau niciun leu, nici 300.000 nu dau, pentru ce sa dau? Ce nevoie am eu de ei? Pentru ce-mi trebuie…

- Dumitru Dragomir a anunțat ca va incerca sa-l convinga pe Gigi Becali sa plateasca 3.000.000 de euro celor de la MApN, iar el va fi negociator. "Ma bag eu acum negociator. Gigi Becali trebuie sa plateasca acum 3 milioane de euro Stelei pentru brand, nume și palmares. Dar are orgoliu, orgoliul…

- Iulian Miu, fost fundaș la Steaua și actual antrenor secund la CSA Steaua, a dezvaluit ca a susținut-o pe CFR Cluj la meciul cu FCSB, terminat 0-0, deși in trecut a fost fanul echipei lui Gigi Becali. „Am ținut cu CFR Cluj, pe bune! Eu nu am apucat echipa asta (n.r. FCSB). Am plecat in iarna lui 2003.…

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat in urma partidei dintre FCSB și CFR Cluj, scor 0-0, ca este dezamagit de jocul lui Florin Tanase. De asemenea, Becali a spus ca este mulțumit de aportul adus de Bogdan Argeș Vintila la echipa sa, potrivit Mediafax.”De rezultat nu sunt dezamagit pentru…

- Primul meci din acest sezon pe care FCSB il va disputa pe Arena Nationala va fi chiar derby-ul cu CFR Cluj. "FCSB a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal ca partidele considerate pe teren propriu, pana la finalul sezonului 2019-2020, sa se desfasoare pe Arena Nationala. Primul meci pe care…

- FCSB iși cauta antrenor, iar Gigi Becali a spus ca va alege dintre doi straini. Echipa roș-albastra ar putea avea ca tehnician care a surprins la CFR Cluj: a acceptat sa-i fie introdusa o clauza in contract prin care sa ia acordul conducerii atunci cand face primul „11". „In finala, pentru postul de…

- Bilal Aissa Laiouni (22 de ani), mijlocașul francez cu origini algeriene, continua sa se pregateasca cu FC Voluntari, dupa ce Gigi Becali și impresarul jucatorului, Liubliana Nedelcu, n-au ajuns la o ințelegere. Președintele de la FC Voluntari, Bogdan Nicolae, susține ca cele doua cluburi s-au ințeles,…