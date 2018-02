Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit primele declarații dupa meciul cu CFR Cluj, terminat 1-1. "E un rezultat echitabil. O echipa tehnica și una de razboi. Dumnezeu le-a dat un punct celor de la CFR Cluj pentru ca au luptat. Au inceput bine, dar in repriza a doua nu au mai putut. Nu au avut nicio șansa.…

- Gigi Becali l-a desfiintat pe Lucian Filip, dar l-a aparat pe Andrei Vlad, portarul de 18 ani care a gafat la golul ardelenilor. FCSB - CFR CLUJ 1-1 in etapa a 24-a din LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL "E un rezultat echitabil. Pe teren a fost o echipa tehnica, si a mai fost una care a dat…

- FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Liderul a deschis scorul in min. 33, prin fundasul brazilian Paulo Vinicius, in urma unei faze confuze: portarul Andrei Vlad a iesit…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj și a spus ca Florinel Coman trebuie sa decida meciul și sa caștige fara probleme duelul cu Cristi Manea. "Eu știu ca avem mai mare valoare și ca jucam acasa. Trebuie sa caștigam. Coman a costat 3 milioane. Daca un jucator costa 3 milioane…

- Denis Alibec n-a reușit decat un singur gol in 13 meciuri de campionat pentru FCSB și a fost luat din nou la ochi de Gigi Becali. Patronul FCSB l-a criticat din nou pe atacantul in varsta de 27 de ani chiar inaintea meciului din aceasta seara cu CFR Cluj. "La Alibec nu e vorba ca nu are valoare, comportamentul…

- Iuliu Mureșan ii da replica lui Gigi Becali dupa ce patronul FCSB a lasat sa se ințeleaga ca Giedrius Arlauskis ar fi fost propus la echipa sa. L-a laudat insa pe Dica pentru curajul de a-l titulariza pe Andrei Vlad. "Eu, de cand sunt la CFR, sunt sigur ca nu s-a intamplat acest lucru, il cunosc bine…

- FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor intalni sambata de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. Gigi Becali a vorbit despre duelul cu CFR Cluj, ironizand doua dintre transferurile facute de echipa lui Dan Petrescu, Sebastian Mailat…

- Anunțurile lui Gigi Becali din aceasta seara au starnit revolta printre rivalele FCSB-ului din Liga 1. Patronul FCSB a vorbit despre posibilele transferuri ale lui Arlauskis și Baluța la clubul sau, dar și despre oferta pe care a primit-o, de a prelua Dinamo și CFR Cluj. ...

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a lasat sa se ințeleaga ca Giedrius Arlauskis, portar la CFR Cluj, s-ar fi autopropus la echipa sa dupa ce Florin Nița a plecat la Sparta Praga. De asemenea, lasa poarta deschisa și pentru Alexandru Baluța, a carui clauza de reziliere nu crede ca s-a marit. "Eu niciodata…

- CFR Cluj avea 6 jucatori la limita cartonașelor inaintea meciului de pe teren propriu cu Concordia Chiajna. Unul nu va juca insa impotriva FCSB-ului, etapa viitoare. Intrat pe teren in minutul 82, atacantul Billel Omrani, pe care și Gigi Becali l-a vrut la FCSB, a incasat cartonaș galben in minutul…

- LIVE TEXT Liga 1, etapa 23. CFR Cluj – Concordia Chiajna (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gazdele au petrecut Sarbatorile de iarna pe primul loc, dar reiau campionatul de pe locul 2. FCSB le-a luat fața clujenilor cu un punct, dupa victoria obținuta sambata la Mediaș, 2-1. Trupa lui Dan Petrescu poate…

- Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu și despre șansele ca Dinamo sa ajunga in play-off. Gigi Becali contraataca in procesul de 37 de milioane de euro cu Armata. Decizie de ULTIMA ORA "Vreau sa scap de Dinamo. Nu o vreau in play-off, dar vreau sa caștige contra Craiovei. In fiecare…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- Gigi Becali este convins ca in urmatorii ani va vinde un jucator pe un miliard de euro. Deocamdata, se multumeste cu stabilirea unor clauze de reziliere uriase in contractele lui Dennis Man, Florinel Coman, Dragos Nedelcu sau Olimpiu Morutan. "Nu mai sunt omul din trecut, m-am schimbat si…

- Gigi Becali a vorbit despre cum sa va schimba jocul celor de la FCSB dupa venirile lui Valerica Gaman și Cristi Tanase. "Gaman este foarte bun cu mingea la picior. Mi s-a zis ca acum putem construi de pe linia de fund. Noi nu am avut fundaș care sa fie buni cu mingea la picior. Aud numai de bine de…

- Alexandru Ionița, noul transfer al lui CFR Cluj, a ținut sa-i raspunda lui Gigi Becali dupa ce finanțatorul stelist il catalogase recent drept "un jucator fricos". "O sa vedem in teren daca sunt un jucator fricos. Cand am avut ceva de spus de Steaua, am spus si gata. Vreau sa-mi vad de treaba mea, nu…

- Steaua a reușit luni un alt transfer de senzație, dupa Valerica Gaman. "Cristi Tanase tocmai a semnat. Face vizita medicala și va pleca mâine în cantonament din Spania. A semnat pe patru luni. Așa a vrut el. Eu îmi doream sa semneze pe 2 ani, dar a zis ca nu vrea, ca…

- LIVE TEXT. FCSB – Olimpik Donețk (joi, ora 15:00). Echipa lui Nicolae Dica disputa primul test din 2018, in Turcia. Dupa 18 etape, Olimpik ocupa locul 6 in campionatul Ucrainei, ultimul care asigura prezenta in play-off. Ucrainenii incep campionatul mai tarziu decat noi, astfel ca primul meci oficial…

- Finanatatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, despre mijlocasul Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu ca este un jucator fricos si ca oricum nu ar fi avut loc in echipa antrenata de Nicolae Dica."Ionita e un jucator valoros, era o solutie atunci, cand noi nu aveam. Unde sa joace Ionita…

- Denis Alibec e in duel direct cu propria greutate, dorind sa ajunga la 90 de kilograme. A venit la FCSB cu 98 de kilograme, asa cum a dezvaluit Gigi Becali, acum are in jur de 94 de kilograme. Fotbalistul pentru care Steaua a platit doua milioane de euro trage tare sa-si revina si fizic, si psihic.…

- Gigi Becali a dezvaluit, luni, ca impresarul lui Billel Omrani (24 de ani) nu a renuntat la gandul de a-si duce clientul la FCSB. Dupa ce finantatorul FCSB a sustinut ca a fost asaltat cu telefoane venite de la Cluj, presedintele CFR-ului, Iuliu Muresan, a recunoscut ca jucatorul e transferabil.…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Alex Ionița II, mijlocașul Astrei dorit de CFR Cluj și care in trecut a refuzat transferul la echipa roș-albastra. Becali a spus ca Ionița nu este un jucator care sa fie decisiv pentru echipa sa și ca primul "11" nu poate fi construit in jurul lui. "Ce-i asta…

- FCSB a renunțat la serviciile mijlocașului stanga William De Amorim, care nu intra in planurile lui Nicolae Dica. Mijlocașul brazilian William de Amorim, 26 de ani, va juca incepand cu aceasta iarna in Turcia, la Kayserispor, acolo unde va fi imprumutat 6 luni și unde va fi antrenat de Marius Șumudica,…

- Gigi Becali vrea sa profite de problemele pe care Gabi Torje și Gicu Grozav le au la Karabukspor și sa-i transfere la FCSB. Torje a declinat oferta fara sa stea pe ganduri: "Nu ma duc acolo nici pentru un milion de euro". Torje a intervenit și asupra lui Gicu Grozav pe care a incercat sa-l influențeze…

- Mirel Radoi a vorbit despre viitorul fiului sau, Denis, care joaca și el fotbal și vrea sa-i calce pe urme tatalui sau. "Fiul meu joaca ba fundaș central, ba mijlocaș central la inchidere ca mine. Dar in ultimul meci a fost atacant și a dat doua goluri. Acum sa vedem ce va juca. Ați vazut și Gigi Becali…

- Pus pe lista de transferuri de șefii clubului turc Osmanlispor, Raul Rusescu (29 de ani) nu reușește sa-și gaseasca un angajament. Atacantul a sperat intr-o intoarcere in Liga I, insa nici CFR Cluj, nici FCSB, echipe despre care s-a spus ca l-ar vrea, nu au inaintat vreo oferta.

- Andrei Artean ar putea pleca de la ACS Poli Timișoara in aceasta iarna. Mai multe cluburi din Liga 1 sunt interesate de serviciile mijlocașului, insa șefii clubului anunța condițiile in care ar accepta o mutare. Președintele clubului ACS Poli, Radu Birlica, a explicat situația lui Artean pentru GSP.RO. …

- Fostul mare jucator stelist Ilie Dumitrescu a oferit detalii despre cum pregatește Gigi Becali campaniile de transferuri ale FCSB-ului. "Politica e clara la FCSB in momentul de fața. Cand se remarca un jucator important, mai ales unde Gigi este specialist, de la linia de mijloc in sus, pentru ca pe…

- Becali: ”Il iau pe Omrani. Nu mint”. Ce spun oficialii de la CFR Gigi Becali a declarat ca atacantul lui CFR Cluj, Billel Omrani, va veni in vara la FCSB. Patronul vicecampioanei României și-a manifestat interesul pentru francez de mai multe luni. La sfârșitul lui noiembrie, conducerea…

- Antonio Jakolis a fost cedat de FCSB sub forma de imprumut la Apollon Limassol. Jucatorul adus de viecampioni de la CFR Cluj s-a adaptat bine in Cipru, asta dupa ce la FCSB nu primise foarte multe șanse. In acest sezon a prins 21 de meciuri in toate competițiile, a marcat de doua ori și a oferit 10…

- Olimpiu Moruțan (18 ani) este unul dintre cei mai disputați jucatori ai Ligii 1. FCSB și CFR Cluj sunt formațiile care și-au manifestat dorința de a-l aduce pe mijlocașul de la Botoșani, insa fotbalistul are și o oferta concreta din Ucraina. Nu Dinamo Kiev, ci Șahtior Donețk, fosta echipa a lui Mircea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre tragerea la sorți a 16-imilor Europa League și despre duelul echipei roș-albastre cu Lazio. "Acum, ce o vrea Dumnezeu. Merg pe mana Lui. El știe ce e cel mai bine pentru mine. Primul meci jucam acasa și e foarte important pentru noi. Jucam cu CFR Cluj, Lazio…

- Gigi Becali anunța lovituri importante in iarna la FCSB. Primul nume pe lista ar veni chiar de la una dintre rivalele "roș-albaștrilor", CS U Craiova. Victoria cu FC Botoșani, 3-0, nu l-a liniștit pe patronul celor de la FCSB, care vrea sa ștearga cat mai repede distanța de 5 puncte fața de CFR Cluj.…

- Catalin Straton a fost cel mai bun jucator de la ACS Poli Timișoara in infrangerea cu CFR Cluj, scor 0-1, insa recunoaște ca ardelenii au fost mai buni. "Azi CFR a fost mult mai buna ca noi. Nu cred ca s-a pus problema invingatoarei. Ii felicit și le transmit sa caștige campionatul. Nu mi-a fost teama…

- Marius Șumudica, tehnicianul lui Kayserispor, a comentat inca o data incidentul in care a fost implicat la finalul saptamanii trecute, dupa meciul caștigat de echipa sa pe terenul lui Alanyaspor, scor 2-1. "S-a dat o mare amploare la tot ceea ce s-a intamplat. S-a scris ca am primit pumni. De fapt,…

- Gigi Becali a vorbit despre introducerea arbitrajului video in Liga 1 și susține ca utilizarea VAR doar intr-unul din meciurile etapelor de play-off reprezinta un prim pas inaintea implementarii totale a tehnologiei. Patronul FCSB a adaugat ca ar prefera ca arbitrajul video sa fie folosit doar la meciurile…

- Gigi Becali a vorbit despre lupta pentru titlu și a declarat ca prefera ca Dinamo sa ramana in play-out pentru a nu o ajuta pe CFR Cluj. "Eu cred ca nimeni nu poate lua locul de play-off al Stelei, al CFR-ului, al Craiovei, al Botoșaniului și al Viitorului. Nu o vreau pe Dinamo in play-off, ca iar incep…

- Gigi Becali a anunțat ca va transfera un jucator foarte tehnic, insa a evitat sa-i dezvaluie numele. De asemenea, a spus ca il va mai aduce pe dinamovistul Nemec și ca De Amorim e pe picior de plecare. "Vreau sa mai iau un jucator cu tehnica, un jucator care scoate adversarul din joc. Eu de mult il…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a dezvaluit un episod incredibil petrecut in timpul meciului cu Sepsi de luni, in care "feroviarii" s-au impus cu 2-0. "Bursucul" a povestit ca mijlocașul Ovidiu Hoban s-a simțit extrem de rau in timpul meciului, solicitandu-i sa fie inlocuit. "Hoban a venit la…

- Gigi Becali s-a enervat teribil dupa declarația lui Constantin Budescu, cel care a spus ca FCSB are de suferit dupa experimentele din ultima vreme, lasand de ințeles ca e vorba de schimbarile dictate de patronul roș-albaștrilor. (DETALII) Omul de afaceri i-a transmis un mesaj foarte clar lui Dica dupa…

- FCSB o intalnește joi, 23 noiembrie, de la ora 20:00, in direct la ProTV, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.RO pe Viktoria Plzen. Acest meci bifeaza un amanunt important. Catalin Golofca va reveni la prima echipa a FCSB-ului, fotbalistul fiind anunțat titular de Gigi Becali. Mijlocașul a venit de…

- FCSB și CFR Cluj se lupta pentru mijlocașul Olimpiu Moruțan, 18 ani, dar se pare ca jucatorul celor de la FC Botoșani are mari șanse sa ajunga la formația lui Gigi Becali. Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj a anunțat ca echipa sa intenționeaza sa renunțe la transferul mijlocașului, fiind…

- Dorinel Munteanu a fost antrenorul celor de la FCSB pentru o perioada scurta de timp in 2008, insa susține ca nu ar mai lucra niciodata cu Gigi Becali și aduce aminte de un episod petrecut la meciul cu Firoentina, din grupele Ligii Campionilor. "In general, se spune ca nu se poate refuza Steaua. Dar…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, este decis sa renunțe la echipa alb-roșie și vrea sa vanda tot mai mulți jucatori importanți. Dupa ce l-a cedat pe Valentin Costache la CFR Cluj, Negoița negociaza cu Gigi Becali transferurile lui Adam Nemec, 32 de ani, și Ionuț Nedelcearu, 21 de ani, la FCSB.…

- Dupa ce a aparut informatia ca CFR Cluj ar pune la batie un milion de euro pentru 60% din drepturile federative ale diamantului revelatiei Ligii I, Olimpiu Morutan, Gigi Becali a iesit la rampa. Finantatorul FCSB care l-a avut pe tava in vara pe decarul FC Botosani, a declarat ca CFR nu poate concura…