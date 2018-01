Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca a abuzat doi copii nevinovati intr-un lift dintr-un bloc din Cartierul Drumul Taberei din Capitala, nu l-a tinut departe de "protectia" de care are parte. Eugen Stan este tinut in arest singur!

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei.Intr-un mesaj postat marti pe Facebook,…

- Cazul barbatului care a atins si sarutat doi copii minori intr-un lift dintr-un bloc din Bucuresti a socat intreaga tara. Nu doar ca Eugen Stan este suspectat si in alte 15 cauri, comise incepand cu anul 2009, insa micutii sunt nevoiti sa mearga la psiholog pentru a vorbi despre trauma prin care trec.

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune.

- UPDATE - Avocatul lui Eugen Stan a confirmat ca la audierile de luni polițistul a recunoscut ca este autorul agresiunii asupra unei fetițe in varsta de doar 7 ani. Agresiunea a avut loc pe 22 octombrie 2012, pe Aleea Baiuț, din cartierul Drumul Taberei.

- Adam Nemec e dorit de Gigi Becali la FCSB, insa președintele lui Dinamo, Alexandru David, spune ca atacantul de 32 de ani va pleca din Ștefan cel Mare doar pentru 10 milioane de euro. "Patronul de la FCSB aduce vorba de Nemec in fiecare saptamana de cand a intrat Nemec in ultimele sase luni de contract.…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a conștientizat ca nu-l poate „smulge” pe capitanul Universitații Craiova, Alex Baluța, de la gruparea alb-albastra. Latifundiarul din Pipera a oferit omologilor din Banie suma 2,5 milioane de euro ca ultim preț pentru cedarea decarului, ...

- Latifundiarul din Pipera a dat si detalii despre noua formatiune politica pe care vrea sa o infiinteze. Becali a spus ca vrea sa fie un partid nationalist ortodox. Cat despre membrii viitorului partid, Gigi Becali a spsu ca nu oricine poate sa faca parte din acesta, ci doar oamenii cu studii superioare. …

- O femeie impreuna cu fiul ei, care se afla in scaun cu rotile, a stat ore intregi, in frig, in fata vilei lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru, asteptandu-l sa vorbeasca cu el. Pe langa durerea de nedescris pe care o simte Lacramioara Stoian cand isi vede fiul imobilizat intr-un carucior, aceasta sufera…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, anunța ca protestatarii nu vor obține absolut nimic in urma ieșirii in strada și ca nu au nicio șansa de izbanda in lupta cu Guvernul, organizand manifestații constant.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a evaluat echipa și a imparțit jucatorii pe posturi pentru partea a doua a sezonului: Dica are cate doi oameni pe post, cu excepția lui Coman, pe care Becali il vede fara concurența. La FCSB, polivalența exista pana cand patronul judeca lotul și triaza jucatorii din "ochi".…

- Jose Mourinho a vrut sa-l ia pe Mirel Radoi la Inter: ”Antrenorul ma dorea foarte mult”. In perioada in care era capitanul Stelei, Mirel Radoi a fost dorit la Internazionale Milano de antrenorul de atunci al italienilor, celebrul Jose Mourinho. De altfel, Mourinho a și venit in 2008 la București, unde…

- Gigi Becali este arhicunoscut pentru iesirile sale spumoase si deja are un ”stil” consacrat pentru aparitiile sale publice. Nu a fost insa tot timpul asa, iar o inregistrare rara ni-l arata pe finantatorul actualei FCSB intr-o ipostaza nemaivazuta pana acum.

- Oferta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Daca il dau, voi plati clauza lui Baluța”. Gigi Becali vrea sa scape cat mai repede de atacantul-problema de la FCSB, Denis Alibec. Finanțatorul gruparii bucureștene a dezvaluit ca a primit de curand o oferta de transfer pentru atacantul de 26 de ani. „Am…

- Liderul PAS, Maia Sandu, a venit cu o reacție dupa ce democratul Vlad Plahotniuc a anunțat despre noua componența a Guvernului. Potrivit dansei, remanierea guvernamentala arata ca Partidul Democrat nu are cadre suficiente sa demareze reformele necesare pentru oameni.

- Asteroidul urias in forma de tigara care tocmai a trecut prin sistemul nostru solar ar putea fi o nava extraterestra deghizata, potrivit unor cercetatori. Organizatia SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) planuieste acum sa indrepte un telescop puternic spre corpul spatial pentru a-l analiza…

- Gigi Becali, in ciuda faptului ca a pierdut un milion de euro dupa ce echipa pe care o finanțeaza a pierdut, acasa, in Europa League, nu pare extrem de afectat. Ba chiar dimpotriva, latifundiarul din Pipera pare sa fie interesat de oamenii cu puține posibilitați materiale, ajutandu-i, de curand, cu…

- Sarbatorile de Craciun nu se anunta linistite pentru Gigi Becali, pentru ca ”Latifundiarul din Pipera” are din nou necazuri cu legea! Gigi Becali ar putea avea probleme cu conturile bancare chiar in zilele in care are nevoie de lichiditati pentru daruri, pentru ca l-au ajuns din urma vorbele spuse la…

- Considerat candva de Gigi Becali o adevarata perla, Denis Alibec (26 de ani) a reusit sa-l scoata din minti pe latifundiarul din Pipera. Atacantul nu a marcat nici macar in poarta ultimei clasate din Liga I, Juventus Bucuresti, iar patronul clubului FCSB i-a dat o veste proasta fotbalistului pe care…

- Iuliu Mureșan a ironizat declarațiile facute de Gigi Becali inaintea partidei dintre CFR Cluj și FC Voluntari, caștigata in cele din urma de ardeleni cu scorul de 3-0. Patronul celor de la FCSB a afirmat ca primarul din Voluntari și finul sau, Florentin Pandele, va motiva echipa ilfovenilor inaintea…

- Situația în care a ajuns o sarmana cațelușa i-a revoltat pe internauți, dar în același timp, i-a facut sa rasufle ușurați atunci când au vazut ca a fost salvata. Un trecator a vazut în drumul sau capul unei cațelușe, restul corpului fiind îngropat în…

- Gigi Becali nu scapa de problemele cu justitia. Patronul celor de la FCSB este implicat intr-un nou dosar rasunator, iar acuzatiile la adresa sa sunt destul de grave, informeaza Romania Tv.Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat…

- Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat ca a achizitionat mai multe terenuri in judetul Ilfov, unde ar urma sa inceapa o constructie, iar aceasta i-ar bloca cetateanului arab iesirea din curte. Acesta solicita ca Gigi Becali sa cedeze…

- Un politist in varsta de 48 de ani, din Mehedinti, a fost dat disparut de catre familia sa, dupa ce ar fi plecat de acasa luni seara si nu s-a mai intors.Politistul se numeste Dumitru Giuhat, iar familia barbatului a anuntat ca el a plecat luni seara de acasa, cu masina familiei, un Volkswagen…

- Ionut Negoita a anuntat ca vrea sa vânda clubul Dinamo cu suma de 4 milioane de euro, iar Gigi Becali s-a implicat imediat în acest caz. Patronul FCSB a cautat un nou investitor pentru "câini".

- Un ofiter de politie in varsta de 31 de ani a impuscat mortal trei persoane dupa care s-a sinucis, incidentul pornind de la o cearta cu iubita lui. Politistul parizian si-a impuscat, duminica seara, iubita in fata si a ucis doi barbati care au incercat sa intervina, a declarat Eric Corbaux, procuror…

- Daca echipa condusa de Becali nu a reușit sa o invinga pe teren pe Viitorul sezonul trecut, formația lui Hagi suflandu-le titlul roș-albaștrilor, Gigi Becali s-a hotarat sa transfere toate piesele importante din lotul campioanei. Dupa ce i-a achiziționat deja pe Benzar, Nedelcu și Florinel Coman, latifundiarul…

- Patronul de la FCSB a luat decizia sa renunte la mai multi jucatori în pauza competitionala din iarna, iar pentru asta a sunat-o pe Anamaria Prodan, ca sa le gaseasca echipe fotbalistilor impresariati de ea.

- In cadrul unei emisiuni la un post de radio local, vicepreședintele PMP Gorj, Leonida Belgher, a facut mai multe afirmații șocante la adresa pensionarilor, declarand fara nicio problema ca pe aceasta categorie de oameni nu-i suporta, nu i-a suportat niciodata și ca acești oameni nu merita sa traiasca,…

- În ciuda rautatii si a invidiei care exista în lume, sunt si oameni care par sa nu cunoasca astfel de atitudini negative. Pentru ca ei au un suflet bun si vad si fac binele. Sunt oameni foarte inimosi, au un suflet minunat, iar prezenta lor este ca un pansament tamaduitor. Toti…

- Un funcționar al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Iași a fost audiat la ultimul termen in apel al dosarului in care primarul comunei Dumești, Mihai Sabaiduc, este acuzat ca i-a lasat fara pamant pe localnici

- Gigi Becali iși continua razboiul cu Clubul Sportiv al Armatei din cauza marcii și emblemei Steaua. Patronul FCSB a avut o serie de declarații dure la adresa generalilor din Armata, jignindu-i și spunand ca vor sa-l distruga. ...

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca nu o va baga in seama pe Alona Barkat, proprietara clubului Hapoel Beer Sheva, daca aceasta va insoti echipa israeliana la meciul retur din Grupa G a Ligii Europa, considerand ca locul unei femei nu e in fotbal.Intrebat la Pro X daca are un sentiment…

- Nicolae Dica a vorbit despre Denis Alibec: ”Decizia am luat-o pentru viitorul sau”. Gigi Becali il amenința pe atacant. Nicolae Dica crede ca ”mazilirea” temporara a lui Denis Alibec din lotul echipei FCSB, dupa ieșirea nervoasa a jucatorului, in momentul in care a fost schimbat in jocul cu FC Voluntari,…

- Ultrasii echipei CSA Steaua au afisat o coregrafie cel putin ingenioasa in timpul derby-ului de sambata cu Academia Rapid, din Liga a IV-a, terminat 1-1. Mai exact, galeria Stelei l-a reprezentat pe latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, pe un scaun electric.