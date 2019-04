Gigantul rus Gazprom si-a dublat profitul in 2018 bazandu-se pe 'setea' de gaze din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de energie detinuta de statul rus, Gazprom, a transmis, luni, ca si-a dublat profitul net pe tot parcusul anului, exportatand mai multe gaze ca niciodata catre Europa si Turcia, informeaza Bloomberg, potrivit Mediafax. Creșterea profitului la 26,6 miliarde de ...

Huawei Technologies a reiterat ca echipamentele sale de telecomunicatii sunt la fel de sigurare ca ale altor producatori si a criticat guvernul american pentru ca incearca sa intoarca impotriva sa guvernele aliate, transmite Reuters, relateaza News.ro.

- Producatorul german de cabluri auto Leoni a abandonat tinta de profit pe 2019, anuntata in urma cu numai o luna, si a informat ca va face concedieri si posibil va vinde active, transmite Reuters. "Compania se confruntă cu un mediu operaţional dificil, în special în China. Cererea…

- Grupul sud-coreean SK Innovation a anuntat miercuri ca are intentia de a investi 950 miliarde woni (845 milioane de dolari) pentru a construi in Ungaria cea de a doua fabrica de baterii destinata automobilelor electrice, in ideea de a veni in intampinarea cererii crescute din Europa, transmite Reuters,…

- Directorul general adjunct al Gazprom, Alexandr Medvedev, care a coordonat mult timp cresterera exporturilor de gaze in Europa, a fost eliberat din functie, dupa un mandat de 16 ani, a anuntat luni grupul rus, transmite Reuters.

Directorul general adjunct al Gazprom, Alexander Medvedev, a fost eliberat din functie, a anuntat luni gigantul energetic rus, fara a da detalii suplimentare, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Directorul general de la OMV, Rainer Seele a declarat miercuri, pentru CNBC, ca grupul austriac este bine pregatit pentru anul 2019 dupa rezultatele record din 2018. Conform datelor comunicate anterior de OMV, in 2018, profitul net atribuibil actionarilor s-a dublat pana la 1,438 miliarde…

- Bulgaria va construi un gazoduct pentru a transporta in principal gaze naturale rusesti catre Serbia, de la granita sa cu Turcia, dupa ce trei companii, inclusiv Gazprom, au depus oferte angajante pentru extinderea capacitatii retelei sale de gaze, au anuntat joi oficialii de la Sofia, transmite…