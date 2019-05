Stiri pe aceeasi tema

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in trimestrul ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat iar cererea pentru servicii…

- Grupul chinez de comert electronic Alibaba a anuntat luni ca va plati 250 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces in Statele Unite in care este acuzat ca a ascuns un avertisment primit din partea autoritatilor de reglementare chineze legat de capacitatea sa de a combate contrafacerile,…

- Grupul sud-coreean SK Hynix intentioneaza sa cumpere o parte din MagnaChip Semiconductor, lider mondial in proiectarea si productia de semiconductori analogici si semiconductori pentru aplicatii de mare volum, informeaza Reuters, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit agerpres.ro.Presa…

- Primarul Ramnicului, Mircia Gutau, prin avocatul sau, Octavian Fieroiu, a deschis vineri actiune in instanta impotriva statului roman, solicitand daune morale si materiale pentru "suferinta si umilinta" la care ar fi fost supus in cei peste 12 ani in care a fost implicat in procese. Avocatul Fieroiu…

- Un lanț hotelier din Washington va plati 12 milioane de dolari despagubiri într-un proces în care este acuzat ca a transmis în mod ilegal catre ICE (Serviciul de Imigrari al SUA) datele personale ale clienților, potrivit biroului procurorului general al statului, potrivit CNN.Între…

- Gigantul american Mondelez International Inc este in negocieri avansate pentru achizitionarea brandurilor internationale scoase la vanzare de compania alimentara americana Campbell Soup Co, valoarea estimata a tranzactiei fiind de 2,5 miliarde de dolari, a anuntat Bloomberg, citand surse care au…

- 169 de organizatii din 19 tari au dat in judecata Danske Bank, cea mai mare banca din Danemarca, solicitand despagubiri in valoare de 475 milioane de dolari. Banii sunt ceruți pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spalare de bani vizand tranzactii suspecte in valoare de 200 miliarde…