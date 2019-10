Gigantul IT Tech Mahindra din India a intrat in Romania, angajand 100 de persoane intr-un birou din Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air se prezinta drept compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa.Compania aeriana low-cost are peste 670.000 de locuri la vanzare pe rutele romanesti in sezonul de vara 2020, ceea ce inseamna o crestere a capacitatii cu 6,7% si aproximativ 3.000 de zboruri in plus fata…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea preia compania Materna Care SRL si, implicit, companiile Materna Invest SRL si Premiere Care SRL. Centrul Medical Unirea S.R.L. (CMU) este o companie al carei obiect principal de activitate il reprezinta prestarea de servicii…

- Peste trei sute de persoane au semnat deja petiția lansata duminica de catre Petru Stelian Adam, ce are ca scop redenumirea unei strazi din municipiu in „Strada Zsolt Torok 1974-2019”. Acesta susține ca „Zsolt Torok merita mai mult decat un monument funerar intr-un cimitir” și ca acesta este „o mandrie…

- Existența antreprenorilor in piața este condiționata nu doar de nivelul de calitate pe care il au produsele realizate de aceștia, ci și de imaginea și povestea care se construiesc in jurul acestor produse. In cazul vinurilor, strategia de marketing ce poate fi aplicata nu are limite de imaginație. Așa…

- Una dintre cele mai mari companii germane prezente in Romania, unde are trei fabrici si 11.700 de angajati, a anuntat ca intentioneaza sa-si vanda afacerile, purtand deja discutii cu potentiali licitatori. Compania a angajat deja un expert extern care-i va monitoriza actiunile de restructurare.

- Mega Image a deschis in prima parte a anului 33 de magazine atat pe piete in care compania este deja prezenta, cat si in noi teritorii din tara, iar in a doua jumatate a anului va continua strategia de expansiune in acelasi ritm, au declarat reprezentantii companiei. "Am început acest an în…

- Bosch este cel mai mare furnizor de de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).Din cauza declinului mai accentuat al productiei,…

- Un pasager, Andrei Pintenaru, care așteapta de aseara pe aeroportul din Paris a spus, la Antena 3, ca ”ambele curse, atat spre București, cat și spre Cluj sunt blocate.” ”Suntem blocați intre porțile de imbarcare și cele de trecere. Sunt mulți copii, nu au mancare, nu ne-au dat apa” a mai…