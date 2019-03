Gigantul Facebook face dezvăluiri. De ce nu au mers serviciile Reprezentanții companiei Facebook au explicat care a fost problema care a blocat rețelele de socializare pe data de 13 martie. Atunci, timp de aproximativ patru ore, Facebook și Instgram au fost nefuncționale, utilizatorii fiind impiedicați sa faca postari noi. ”Ieri, ca urmare a schimbarii configurației serverului, mulți oameni au avut probleme la accesarea aplicațiilor și a serviciilor noastre. Acum am rezolvat problemele și sistemele noastre se recupereaza. Ne pare foarte rau pentru inconveniențe și apreciem rabdarea tuturor”, spun reprezentanții Facebook, intr-o postare pe pagina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

