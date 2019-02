Gigantul de fast-food care se extinde masiv în România. Câte restaurante deschide Subway Romania, cu o rețea de 38 de restaurante in Romania, dintre care 17 in București, a incheiat anul 2018 cu o creștere a vanzarilor de 8%, iar tendința s-a pastrat și la inceputul acestui an. Cu peste 500 de angajați în România, 38 de restaurante funcționale și alte 10 în dezvoltare, Subway România a încheiat anul 2018 în creștere, a anunțat compania. Volumul vânzărilor per restaurant a crescut cu 8% față de 2017, iar tendința pozitivă s-a resimțit și în prima lună a anului 2019.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

