Boeing a avertizat ca ar trebui sa opreasca producția avionului 737 Max, in condițiile in care compania a suferit cele mai mari pierderi trimestriale inregistrate vreodata, de 3,4 miliarde dolari. In cazul in care autoritațile de reglementare din lume vor interzice zborurile cu 737 Max, Boeing a spus ca va lua in considerare reducerea sau inchiderea producției de 737 Max in intregime.

737 Max a fost cel mai bine vandut avion al Boeing, pana cand intreaga flota a fost consemnata la sol, in martie, in urma prabusirilor din Indonesia si Etiopia. In ianuarie, conducerea companiei spunea ca…