- Donald Trump ii pune gand rau gigantului Amazon. Presedintele american, care a declarat in nenumarate randuri ca nu este un fan al companiei de comert online, ar vrea sa ii schimbe tratamentul fiscal.

- Președintele SUA Donald Trump se pregatește sa expulzeze zeci de diplomați ruși din Statele Unite ca raspuns la otravirea fostului spion rus in Marea Britanie, sustine Bloomberg, citand doua surse familiarizate cu situația. Agenția transmite ca Trump ar fi fost de acord cu recomandarile consilierilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a renuntat intr-un final, vineri, la dreptul sau de veto si a promulgat legea de finantare a statului federal, nu fara a se plange de compromisul din Congres intre majoritatea sa republicana si opozitia democrata, transmite AFP, care noteaza ca, in aceste conditii,…

- Președintele american Donald Trump a evocat joi masuri punitive impotriva importurilor chinezești in valoare de 60 de miliarde de dolari, in incerarea de a stopa ceea ce el numește o concurența neloiala din partea Beijingului și incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, scrie AFP.

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC.

- Președintele SUA Donald Trump l-a demis pe Secretarul de Stat Rex Tillerson și l-a inlocuit cu directorul CIA Mike Pompeo. Anunțul a fost facut pe Twitter. Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru activitate și a transmis ca Pompeo va face o ”treaba fantastica” (“a fantastic job”). Stirea Trump il…

- Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficantii de droguri, incalzind cu acest argument multimea la o intalnire electorala. Presedintele a dat exemple ca model tari: Singapore, China, dar si Filipine. Tari ca acestea, a explicat el, au mai putine probleme cu dependenta de droguri, fiindca aplica…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a aparat decizia presedintelui american, Donald Trump, de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, subliniind faptul ca presedintele intelege riscurile care vin odata cu aceasta intalnire, scrie BBC .

- Președintele SUA, Donald Trump, a participat la ceremonia de semnare a legii prin care SUA impun taxe pentru importurile de oțel și aluminiu. In cadrul discursului pe care l-a susținut, Trump a comis o gafa de proporții, dupa ce a presupus ca tatal unuia dintre invitați este mort.Citeste si: Dragnea,…

- Donald Trump a facut o gafa care a fost criticata de toata lumea, atat in SUA, cat și in restul lumii. Președintele a participat la ceremonia de semnare a legii prin care SUA impun taxe pentru importurile de oțel și aluminiu. In cadrul discursului pe care l-a susținut, Trump a presupus…

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.'Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, a denuntat public, joi, decizia presedintelui american, Donald Trump, de a impune taxe pe importurile de otel si de aluminiu, transmite AFP. "Sunt in dezacord cu aceasta decizie si ma tem de consecinte neprevazute", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense speculatii,…

- Casa Alba a apreciat luni ca mentinerea la putere a presedintelui chinez Xi Jinping mai mult de doua mandate tine de politica interna a Beijingului, relateaza AFP. "Consider ca este o decizie care apartine Chinei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. "Presedintele…

- Coreea de Nord a denunțat, duminica, ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un ”act de razboi”, se arata intr-un comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, relateaza AFP, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Presedintele american Donald Trump, criticat din cauza modului in care a reactionat fata de acuzatiile cu privire la implicarea Rusiei in alegerile pe care le-a castigat, l-a atacat pe secretarul sau al Justitiei Jeff Sessions si l-a provocat sa lanseze o ancheta vizand esecul administratiei Barack…

- Președintele american Donald Trump a promis masuri dure dupa atacul de la liceu din Florida. Elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor au avansat diverse propuneri, printre care si cea de a inarma o parte a corpului profesoral. Profesorii…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA.Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, în debutul unei întâlniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP.

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Presedintele sloven Borut Pahor s-a distantat de o initiativa a guvernului sau privind recunoasterea statului palestinian de catre Parlamentul de la Ljubljana, luata dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.In prezent,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramant cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind...

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Organizații internaționale precum ONU, Uniunea Africana, dar și politicienii s-au revoltat dupa cele mai recente comentarii rasiste ale președintelui SUA Donald Trump, potrivit Al Jazeera. Președintele a criticat imigrația generata de El Salvador, Haiti și continentul african, numindu-le drept ”țari…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat, marti, sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze.

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre rolul pe care ar trebui sa il joace presa in victoria sa la urmatoarele alegeri prezidentiale, informeaza The Washington Times. „O alta cauza, pentru care am de gind sa mai cistig 4 ani (de presedinte al SUA, n.red.), consta in aceea ca ziarele, televiziunea,…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…