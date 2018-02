Gigantomastia - boala sanilor foarte mari. De ce este necesara interventia reconstructiva Exista in popor un mit ca sanii nu trebuie atinsi ca ii poti imbolnavi, insa ce e de facut in cazul unor sani gigantici care te impedica sa ai o viata normala si, mai grav, sa creeze probleme de sanatate la nivelul coloanei vertebrale?



Gigantomastia reprezinta o problema pentru multe femei, care in loc sa se bucure de acest atribut al feminitatii, ajung sa se considere niste chinuite, avand o problema fara solutie.



Insa ce inseamna gigantomastia? Sanii au un volum peste 1.500 ml, facand comparatie cu sanii cu un volum ideal intre 200-350ml. In SUA, gigantomastia este considerata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

