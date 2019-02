Gigantii internationali care sufera de pe urma situatiei economice din China

Stiri pe aceeasi tema

- Google Assistant este prezent pe aproape un miliard de dispozitive din intreaga lume, prag care va fi atins la finele acestei luni, potrivit gigantului american, citat de catre Engadget. Google Assistant folosește inteligența artificiala și este rivalul pregatit de catre Google pentru Alexa de la Amazon,…

- Apple va retrage probabil unele modele de iPhone-uri de pe piata din Germania, dupa ce Qualcomm a anuntat joi ca a depus o garantie sub forma de obligatiuni, in valoare de 1,34 de miliarde de euro, pentru a permite intrarea in vigoare a unui ordin judecatoresc care interzice comercializarea telefoanelor…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a numit, vineri, doi membri independenti in Consiliul de Administratie, pentru a indeplini intelegerea incheiata cu autoritatile de reglementare a pietei de capital din Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Associated Press.

- Presedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a afirmat joi ca veniturile gigantului chinez ar urma sa inregistreze anul acesta un avans de 21%, ajungand la 108,5 miliarde de dolari. Compania a obtinut 26 de contracte pentru echipamentele de telecomunicatii destinate tehnologiei 5G iar livrarile…

- Apple ar putea apela la o versiune mai ieftina de panouri OLED pentru cel putin unul dintre modelele de iPhone de anul viitor, conform ETNews. Compania americana a incheiat un nou parteneriat cu Samsung pentru livrarea de panouri OLED flexibile, similare cu cele folosite de producatorul sud coreean…

- Multi blameaza produsele Apple spunand ca utilizatorii lor sunt manipulati in principal prin marketing. Se pare insa ca Apple nu cheltuie la fel de mult pe reclame precum principalul sau rival din piata, Samsung, care a trecut pe primul loc in lume la costuri pentru promovare la

- Multi blameaza produsele Apple spunand ca utilizatorii lor sunt manipulati in principal prin marketing. Se pare insa ca Apple nu cheltuie la fel de mult pe reclame precum principalul sau rival din piata, Samsung, care a trecut pe primul loc in lume la costuri pentru promovare la nivel mondial. Acest…

- Tim Cook, CEO-ul Apple, a criticat in ultimile cateva luni foarte mult Facebook si alte companii care prelucreaza date cu caracter personal ale utilizatorilor, spunand ca Apple nu s-ar afla niciodata intr-o situatie similara cu cea din scandalul Cambridge Analytica. Se pare ca Mark Zuckerberg, CEO-ul…