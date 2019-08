Principalii producatori auto americani se pregatesc pentru o posibila scadere a activitatii economice, in conditiile in care escaladarea razboiului comercial dintre Washington si Beijing sporeste temerile privind o recesiune globala. Tensiunile comerciale au dus la majorarea preţurilor materiilor prime în industria auto globală, care deja este afectată de cererea slabă, atât în China cât şi în Statele Unite. Ford are o rezervă de numerar de 20 de miliarde de dolari pentru o potenţială scădere a activităţii economice,…