- Easyjet este interesata de unele active ale touroperatorului britanic Thomas Cook, a afirmat directorul general al operatorului aerian low-cost, Johan Lundgren, intr-un interviu acordat publicatiei germane Die Welt, transmite Reuters.

- Un lanț cunoscut de magazine de haine a intrat in faliment, iar sute de unitați din toata lumea se vor inchide, urmand a fi concediați mii de angajați. Forever 21 a anunțat oficial duminica intrarea in procedura de faliment, potrivit legilor din statul american California. Vicepreședintele executiv…

- Chiar daca nu se asteapta in prezent la o criza economica similara cu cea din 2008, laureatul premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, crede ca urmeaza falimente in serie si se mira ca bancile centrale isi irosesc inca de pe acum munitia. "Pe baza a ceea ce stim, as spune ca nu ma…

- Compania aeriana Condor, subsidiara a Thomas Cook, și-a asigurat viitorul. A obținut un credit de 380 mil. euro de la statul german Viitorul companiei Condor, o subsidiara a touroperatorului britanic Thomas Cook, este asigurat dupa ce Guvernul german a decis marti seara sa ii acorde un credit punte…

- Reprezentantii Daimler si-au neglijat atributiile de supervizare la divizia care se ocupa de certificarea vehiculelor, sustin procurorii germani. Acestia au precizat ca amenda nu are impact asupra investigatiilor in derulare legate de manipularea emisiilor motoarelor diesel. Producatorul auto…

- Compania germana de cai ferate Deutsche Bahn se asteapta ca pachetul pentru protectia mediului, in valoare de cel putin 100 de miliarde euro anuntat vineri de Guvernul german, sa genereze cea mai puternica crestere inregistrata de Deutsche Bahn in istoria de 180 de ani a companiei, a declarat duminica…

- "Nu conteaza care este pozitia Uniunii Europene, Germania poate - la fel ca Olanda si Marea Britanie - sa o declare total (miscarea Hezbollah) in afara legii", a scris Grenell in editia de vineri a cotidianului Die Welt."Aceasta nu doar ar opri Hezbollah sa recruteze sustinatori si sponsori…

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industrial. "Economia ar putea să se contracte din nou în trimestrul al treilea", a apreciat…