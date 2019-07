Stiri pe aceeasi tema

- Leoni exploreaza vanzarea sau listarea diviziei care produce fire si cabluri, ca parte a procesului de revizuire a structurii grupului, a anuntat directorul general, Aldo Kamper, transmit Automotive World, DPA si Reuters potrivit Agerpres. Leoni va separa divizia de sisteme de cabluri (WSD)…

- Leoni va separa divizia de sisteme de cabluri (WSD) de divizia care produce fire si cabluri (WCS) si va explora o vanzare partiala sau va demara o Oferta publica Initiala (IPO) a WCS.Miercuri dimineata, actiunile Leoni inregistrau un avans de 5,2% la Bursa de la Frankfurt."Avem…

- O noua benzinarie SOCAR s-a deschis in Satu Mare. Prin noua investitie SOCAR ajunge la o retea de 43 de benzinarii, creand astfel noi locuri de munca in Romania. Benzinaria situata pe strada Aurel Vlaicu 153 este dotata cu tehnologie de ultima generatie, echipamente moderne, pompe rapide, sistem modern…

- P3, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietați logistice, incepe construcția unui complex multifuncțional in parcul P3 Bucharest de pe A1, o premiera pe piața de logistica din Romania. Prima faza a proiectului multifuncțional va cuprinde un hostel cu o capacitate de 212 persoane, o cantina…

- Centrul Militar Judetean Satu Mare recruteaza in aceasta perioada prin Biroul informare-recrutare, candidati pentru formarea soldatilor si gradatilor profesionisti. In aceasta serie au fost scoase la concurs 1585 locuri. Numarul de locuri pe județe este urmatorul: ALBA – 9, ARAD – 34, BUCUREȘTI – 192,…

- Ajutoarele, in valoare de circa 1,8 milioane de euro, au fost adunate de motocicliști din Germania. Coloana formata din cele 24 de TIR-uri a plecat din Germania pe data de 28 mai și a ajuns in Romania insoțita de catre o parte din motocicliștii germani. Camioanele sunt incarcate cu ajutoare pentru spitale…

- Dezvoltatorul de parcuri industriale CTP a anuntat, marti, ca dezvolta un nou parc in apropiere de muncipiul Sibiu, CTPark Sibiu II, o investitie totala estimata la circa 23 milioane euro. „Primul depozit de clasa A a fost deja construit si este gata pentru primii chiriasi in circa doua…

- Festivalul Filmului Francez in Romania, ajuns la a XXIII-a editie, se va desfasura in perioada 8 - 19 mai, fiind organizat in acest an, pentru prima data, in 13 orase, cu 146 de proiectii potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis AGERPRES, proiectiile vor avea…