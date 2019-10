Gift Concierge, in Romania: Ce sa faci atunci cand alegi cadoul pentru o persoana care le are pe toate #Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru numarul din octombrie al revistei Unica, am discutat cu Gaspar Gyorgy, președinte și membru fondator al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, pentru a afla care sunt problemele cu care vin cel mai des romanii la el și despre miturile despre psiholog care persista in Romania.…

- Un medic cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Cluj a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat de luare de mita in forma continuata. Medicul ar fi ajutat 61 de persoane sa obtina pensie de invaliditate, desi unele nu s-ar fi incadrat. In dosar este implicata…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 septembrie 2019, a inculpatului Faur Alexandru, medic in cadrul Cabinetului de expertiza medicala și recuperare a…

- Al 79-lea restaurant Mc Donald’s din Romania si primul din Slatina a fost deschis oficial, miercuri, 21 august 2019, in zona fostei unitati militare, unde este aproape finalizat si cel mai mare parc din municipiu. Primii clienti au avut de asteptat aproape o ora.

- Al 79-lea restaurant Mc Donald’s din Romania si primul din Slatina a fost deschis oficial, miercuri, 21 august 2019, in zona fostei unitati militare, unde este aproape finalizat si cel mai mare parc din municipiu. Primii clienti au avut de asteptat aproape o ora.

- Produsele care pot fi distribuite prescolarilor si elevilor sunt: -fructe si legume: mere, pere, struguri de masa, prune, morcov, pastarnac, telina radacina, sfecla rosie, ardei grasi, castraveti proaspeti. -lapte si produse lactate: lapte de consum fara adaos de lapte praf (lapte tratat termic, pasteurizat…

- Serviciul pentru Imigrari din Cluj a transmis ca barbatului de 31 de ani i-a fost refuzata prelungirea permisului de sedere în România dupa ce au constantat ca a încheiat o casatorie de conventie cu o femeie de 36 de ani din Cluj-Napoca. Cei doi s-au cunoscut în Irlanda,…