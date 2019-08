GIEC - Omenirea, în faţa provocării de a hrăni 10 miliarde de persoane fără a distruge planeta Modul in care populatia tot mai numeroasa de pe Terra ar putea fi hranita fara a distruge natura, de care oamenii depind, reprezinta o intrebare cruciala pentru supravietuirea omenirii, aflata in centrul unor discutii care incep vineri la Geneva, informeaza AFP. Raportul special al Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC) consacrat "schimbarilor climatice, desertificarii, degradarii solurilor, gestionarii durabile a terenurilor, securitatii alimentare si fluxului de gaze cu efect de sera din ecosistemele terestre", care va fi facut public saptamana viitoare la finalul acestor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

