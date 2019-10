Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Vasile Miriuta si-a reziliat contractul cu gruparea Kisvarda, a anuntat, marti, echipa din Ungaria, potrivit Mediafax."Am convenit sa întrerupem contractul cu Vasile Miriuta. Clubul nostru si antrenorul au idei diferite despre fotbal. Dupa sedinta pe care am avut-o marti,…

- Gheorghe Grozav (29 de ani), a marcat din nou pentru Kisvarda, formația din Ungaria la care activeaza, in egalul de pe teren propriu cu Zalaegerszeg, scor 3-3. Grozav a sunat revenirea pentru formația la care antrenor e Vasile Miriuța (59 de ani), marcand la 2-0 pentru oaspeți. Romanul a reluat excelent…

- Gicu Grozav a adus victoria echipei sale, Kisvarda, in meciul cu Paks, 1-0, din prima etapa a campionatului Ungariei. Formația lui Vasile Miriuța s-a impus la limita datorita reușitei spectaculoase a internaționalului roman de 28 de ani, din minutul 79. La Kisvarda mai evolueaza romanii Cornel Ene,…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul prin care Kisvarda FC a invins-o pe Paksi SE cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in prima etapa campionatului de fotbal al Ungariei. Grozav a inscris in min. 78 si a fost integralist. La Kisvarda, unde antrenor este Vasile…