Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu are mari probleme financiare. Cauza problemelor sale este bazar pe care l-a deschis in Rahova, in urma cu noua ani, care insa a dat falimentat. Pentru aceasta investitie, fostul internațional a imprumutat atunci aproximativ 10 milioane de euro de la banca, alaturi de Luminița, soția…

- Barbatii inarmati au patruns pe pista aeroportului din Tirana marti si au furat banii care urmau sa fie transferati la o banca din Viena, a informat politia. Bancile straine care au operatiuni in Austria isi trimit valuta catre Viena deoarece banca centrala din Albania nu accepta astfel de depozite.…

- Vila din județul Satu Mare a lui Virgil Magureanu, primul director al SRI, a fost scoasa la licitație, informeaza un anunț publicat in ziarul „Romania libera“.Potrivit anunțului publicat in ziarul „Romania libera“, un executor judecatoresc din Oradea organizeaza o procedura de licitație publica…

- Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat in Coasta de Fildes, sambata, ca a retras candva 10 milioane de dolari de la banca doar pentru a se uita la banii...

- Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat in Coasta de Fildes, sambata, ca a retras candva 10 milioane de dolari de la banca doar pentru a se uita la banii respectivi si a intelege ca intr-adevar este bogat si nu are doar niste numere pe hartie, relateaza…

- Incertitudinile legate de iesirea haotica a Regatului Unit din Uniuea Europeana (UE) au costat economia britanica 600 de milioane de lire sterline (700 de milioane de euro) pe saptamana de la referendumul din iunie 2016, estimeaza Goldman Sachs intr-un studiu, relateaza Reuters potrivit news.ro.Banca…

- Irinel Columbeanu este pe punctul de a pierde o parte a averii sale. Afaceristul este executat silit pentru datoriile acumulate. Fosta sa sotie, Monica Gabor, este și ea chemata la proces, ca și parat, alaturi de Irinel Columbeanu.

- Veste extrem de proasta pentru spitalul din Targu Jiu. A fost executat silit și a ramas fara 420 de mii de euro. Banii au ajuns in conturile familiei pacientei care și-a pierdut viața pe patul de spital, in 2011, din cauza unei inje...