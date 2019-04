Gică Popescu, executat silit în cazul afacerii din Rahova care a dat faliment Fostul internațional Gica Popescu, actualul consilier onorific al premierului Viorica Dancila si responsabilul cu buna organizare a EURO 2020 la Bucuresti, va fi executat silit de o banca de la care s-a imprumutat pentru a finanta o afacere deschisa in 2010. In urma cu noua ani, fostul capitan al Generatiei de Aur, poreclit "Baciul", a deschis o afacere, Doldora Bazaaar, in cartierul Rahova din sectorul 5 al Capitalei. A investit zece milioane de euro, in incercarea de a readuce ideea de concept supermarket in Romania. Atunci, in 2010, el spera sa umple spatiul de nu mai putin de 7.000 de metri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

