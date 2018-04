Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Hagi, și Gica Popescu a acceptat provocarea și și-a ales cea mai buna echipa din toate timpurile, in direct la TV Digi Sport. Cei doi au 6 jucatori comuni. Este vorba despre Taffarel, Maldini, Cruyff, Messi, Pele și Maradona. "Baciul" l-a ocolit pe Ronaldo, in schimb a ales 6 fotbaliști care au…

- Conform Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, condamnat pentru inșelaciune in Dosarul Transferurilor și eliberat dupa ce a executat 713 zile de inchisoare, poate incasa o despagubire intre 3.565 și 5.704 euro. Gigi Becali…

- Circa 20 de persoane au aprins lumanari, miercuri seara, in fata Ambasadei Rusiei, in memoria victimelor incendiului din Kemerovo (Siberia). "Am trecut prin aceleasi etape, si eu mi-am pierdut copilul in Colectiv si inteleg prea bine prin ce trec parintii copiilor din Rusia si am venit…

- Capitanul nationalei de handbal feminin si componenta a campioanei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a fost amendata cu 500 de lei de catre Comisia de Disciplina a FRH, pentru ”comentarii jignitoare la adresa arbitrilor” cu ocazia partidei cu SCM Craiova, din etapa a XIX-a a Ligii Nationale.In…

- Perechea formata din româncele Irina Begu si Simona Halep a fost învinsa de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) cu 6-7 (3), 6-2, 10-8, duminica, în optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat miercuri ca si-ar fi dorit o altfel de campanie pentru alegerile la sefia FRF, bazata pe proiectele candidatilor si mai putin pe atacuri. El considera ca Ionut Lupescu intelege mai bine fenomenul fotablistic decat actualul presedinte, Razvan Burleanu.…

- Peste 100 de mineri din cadrul Carierei Miniere Jilt Nord au pornit in mars catre Targu Jiu. Ortacii sunt nemultumiri de salariile mici si au trecut la aceasta ora de comuna Masasari. Oamenii si-au propus sa ajunga in jurul orei ...

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Ofertele venite pe numele lui Gica Hagi s-au inmultit dupa ce acesta a avut succes cu propria echipa construita de la zero si cu care a devenit campion al Romaniei. De-a lungul ultimelor luni, s-a vorbit despre cateva oferte din Turcia, despre o oferta din partea unei nationale calificate la Campionatul…

- Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a comentat pentru prima oara dialogul incins dintre Andrei Vochin, consilerul lui Burleanu, și Gica Popescu. Atunci, Vochin declara ca aducerea lui Daum la naționala a fost mai inspirata decat instalarea lui Razvan la prima reprezentativa. "Stiu foarte bine…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineata, in jurul orei 5, intr un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta SJU Alba Iulia, informeaza Agerpres.ro. Doua cadre medicale au avut nevoie de ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu…

- Flavius Stoican, tehnicianul celor de la Poli Iași, a comentat infrangerea cu CFR Cluj, 1-2, incercand sa gaseasca explicații pentru prima repriza sub așteptari facuta de moldoveni. "Nu e placut cand primești un gol in ultimul minut. CFR a meritat victoria, a fost echipa care a dominat, care a presat.…

- Gica Hagi l-a luat la Viitorul pe Nicolas Popescu (15 ani), fiul lui Gica Popescu, scrie realitatea.netAdolescentul va juca pentru inceput la grupele de juniori ale Viitorului, dar cu siguranța va fi luat și in anturajul primei echipe."Chiar acum am terminat procedura de transfer. Am inregistrat toate…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, a dat in judecata Parchetul General si pe procurorul Augustin Lazar. Prin intermediul avocatei Ingrid Mocanu, Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro.

- Avertismenul lui Dragomir: ”Daca-și baga consilierii și cu Dancu coada, tot Burleanu va ieși președinte”. Alegerile pentru funcția de președinte al FRF n-au un caștigator sigur, chiar daca Ionuț Lupescu , pentru ca vine din fotbal și are experiența multor ani lucrați in structurile inalte ale UEFA,…

- Jucatorii formației Bayern Munchen, Mats Hummels și Robert Lewandowski, s-au certat la antrenamentul liderului din Bundesliga. Potrivit publicației germane Bild, incidentul s-a petrecut in timpul unui exercițiu pe echipe organizat de Jupp Heynckes. ...

- Adrian Mutu, cursant al Școlii de antrenori, a fost depașit in cadrul testelor de indemanarea de Dorin Mudura, arbitrul asistent agresat de Ionel Ganea in 2007. Gica Popescu a vrut sa aplice pentru licența A de antrenor, dar a fost șocat cand a auzit ce probe practice trebuie sa susțina, printre care…

- Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, spera ca OSCE va susține in continuare dialogul dintre Comrat și Chișinau in ceea ce privește delimitarea competențelor intre autoritațile centrale și autoritațile din Gagauzia. Ea a menționat acest fapt in timpul unei intilniri cu consilierul reprezentantului special…

- Articolul Gazetei in care Gica Popescu amintește probele practice pentru a obținerea licenței A de antrenor a starnit un val de comentarii amuzante. Gica Popescu a vrut sa aplice pentru licența A de antrenor, dar a fost șocat cand a auzit ce probe practice trebuie sa susțina, printre care sa dea gol…

- Vestea ca vor divorța dupa doar doi ani de mariaj i-a luat prin surprindere pe mulți! Toți ne-am intrebat cum se face ca un cuplu atat de sudat, și aparent fericit, a ajuns la desparțire. Ei bine, la cateva zile de la anunțul facut de cei doi actori, in presa internaționala apar tot felul de ipoteze…

- Astazi, intre orele 09.00 – 14.00, la sediul Primariei Itești se desfașoara o acțiune de punere in legalitate a persoanelor pe linie de evidența a populației. Astfel, cei care au cartea de identitate expirata sau carora le expira actul de identitate in cursul anului 2018, se pot prezenta la sediul primariei…

- Guvernul brazilian a decis ca armata sa controleze securitatea in statul Rio de Janeiro, ca raspuns la cresterea violentelor bandelor infractionale, scrie BBC.Presedintele Michel Temer a comparat violenta cu „un cancer” si a spus ca s-a facut orice mai putin supravegherea prin forta de catre…

- Simona Halep a cerut din nou interventia lui Andrei Pavel, intr-un moment in care servea pentru meci, game-ul fiind foarte important in conditiile in care piciorul ii crea probleme, iar un meci lung nu ar fi avantajat-o deloc. Fostul tenismen si-a intrat in rol si i-a dat sfaturi importante numarului…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit consilier onorific, potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila publicate marti in Monitorul Oficial.

- Gica Popescu a comentat, în ziua în care Hagi a împlinit 53 de ani, ipoteza plecarii ”Regelui” din tara. Gica Popescu a spus la Digisport ca Hagi vrea sa plece de la FC Viitorul. ”Cred ca va pleca. Ar fi putut…

- Simona Halep (2 WTA) a pus capat zvonurilor privind relația cu Radu Barbu și a numit cele doua persoane pe care ar vrea sa le intalneasca. Intr-un interviu mai puțin convențional acordat Andreei Esca, Simona Halep a dat detalii necunoscute din intimitate. Locația a fost la randul ei una deosebita,…

- Transferul lui Nicolae Stanciu (24 de ani) la Sparta Praga nu-l impresioneaza pe Gica Popescu, "Baciul" fiind de parere ca mijlocașul a facut un pas inapoi in cariera prin venirea in Cehia. "Din punctul de vedere al notorietatii celor doua cluburi, e diferenta mare. Anderlecht este o echipa de traditie,…

- Miercuri 31 ianuarie la ora 0750 poliitii din cadrul Poliiei Oraului Ianca lau depistat în trafic pe un tânr în vârst de 23 de ani din comuna Jirlu în timp ce conducea autoturismul pe DN 2B pe raza oraului Ianca având autorizaia de circulaie provizorie expirat din data…

- Cearta a pornit de la un comentariu lasat de Ilie's Vlogs, unde acesta o „sfatuiește” pe artista sa mai faca un mic video despre el, pentru a strange vizualizari. „Poate mai faci un vlog despre mine... Nu prea ai views,” a scris vloggerul, pe numele adevarat Ilie Bivol. Raspunsul Oanei…

- Ce face Dumitru Dragomir azi: ”Ridic blocuri și scriu carți. Ultima e de ficțiune, Aurul lui Decebal”. ”Acum fac blocuri. Un apartament cu doua camere, e 60-90.000 de euro, super-lux”, promite Dragomir. ”Nu fac sport, nu țin dieta. Mananc cand mi-e foame. Am un grup de amici, ne vedem la o masa, la…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret" s-a retras luni din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale pana la momentul in care institutia va intelege ca un dialog social...

- Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai mari interprete de muzica populara, a intrat in conflict cu o parte din vecinii sai. Marul discordiei l-a constituit mila artistei pentru pasarile care au primit hrana din partea ei. Cu toate ca a incercat sa faca o fapta buna, intentia Sofiei Vicoveanca nu a fost…

- Florin Prunea si Gica Popescu nu se afla in cele mai bune relatii, desi ambii doresc acum indepartarea lui Razvan Burleanu de la conducerea Federatiei Romane de Fotbal.La sfarsitul saptamanii trecute Ionut Lupescu s-a intalnit la Bucuresti cu o parte dintre colegii sai din Generatia de Aur,…

- Reprezentantii celor doua state coreene s-au intalnit miercuri pentru a discuta despre numarul sportivilor care vor participa la apropiatele Jocuri Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, transmite AFP. Coreea de Nord a acceptat saptamana trecuta sa trimita o delegatie compusa din sportivi,…

- Cearta la betie cu final neasteptat in satul Discova, raionul Orhei. Un tanar de 21 de ani a ajuns la spital, dupa ce cumnatul sau, in varsta de 23 de ani, i-a taiat o parte din ureche cu toporul.

- Europarlamentarul Catalin Ivan i-a adresat critici dure lui Liviu Dragnea, dupa demisia premierului Mihai Tudose. Acesta spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, spunand, despre liderul PSD ca este „doar…

- Gica Hagi a facut un anunț important despre alegerile de la FRF: Ionuț Lupescu nu va candida la alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. ”Nu știu ce v-a zis dumneavoastra, eu știu ce am auzit de la el. Inca nu e pregatit sau nu iși dorește, in momentul de fața, sa candideze. Așa ca, ce rost are…

- Gica Hagi a susținut azi o conferința de presa și a vorbit despre posibila candidatura a lui Ionuț Lupescu la președinția FRF, din 18 aprilie. Deși este vazut de mulți drept un candidat excelent, Ionuț Lupescu, actual director al Comisiei Tehnice a UEFA, nu va candida, dupa cum anunța Hagi. "Lupescu…

- Un adevarat tavalug a pornit dinspre liderii PSD. Ca la un semnal, lideri importanți ai PSD au postat mesaje similare pe Facebook, in care solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv pentru rezolvarea situației politice. In majoritatea mesajelor se vorbește despre nevoia de liniște…

- Dezvaluire incredibila facuta de Catinca Roman! Invitata in cadrul emisiunii “Star Chef”, difuzata astazi, de la ora 17:30, la Antena Stars, fiica vitrega a lui Petre Roman a marturisit cum l-a pus la punct pe unul dintre fostii sai iubiti, chiar de fata cu colegii de munca ai acestuia.

- Mihai Tudose a anunțat, miercuri, ca noul sau consilier pe probleme de sport va fi Gica Popescu. Misiunea acestuia va fi sa coordoneze pregatirile pentru organizarea CE din 2020 de la București. Comitetul Executiv a stabilit data alegerilor pentru SEFIA FRF. Cine sunt cei PATRU CANDIDATI…

- Un numar de 22 de lungmetraje documentare si de fictiune lansate in cinematografe in 2017 sunt eligibile pentru a fi jurizate si nominalizate la Premiile Gopo 2018, potrivit NEWS.RO. Citeste si: E OFICIAL! Numirea lui Gica Popescu in functia de consilier al premierului, publicata in Monitorul…

- Senatorul a spus ca premierul este un personaj pe tiparul fostului președinte: "grobian, populist, mincinos, cu un limbaj la fel de șmecheresc". [citeste si] "Doamne, sub ce blestem o fi tara asta, sa avem parte, de data asta in fruntea Guvernului, de un personaj exact pe tiparul lui…

- Cristi Chivu nu candideaza la șefia FRF: ”Cunostintele mele in acest domeniu sunt zero!”. Razvan Burleanu a scapat de un contracanditat cu greutate la alegerile pentru președinție Federației Romane de Fotbal, programate anul acesta, probabil in luna martie. Aflat in ”vizor” pentru șefia FRF, Cristi…

- Fostul capitan al naționalei Romaniei, Cristi Chivu, a vorbit despre alegerile de la FRF, unde nu are de gand sa candideze. Ar fi putut fi in conducerea Federației daca Gica Popescu ar fi ieșit președinte la precedentele alegeri. "In vara am refuzat oferta cuiva de a fi secundul cuiva, la o echipa…

- Are doar 18 ani, dar știe cum sa-și puna pe jar admiratorii. Vrea sa calce pe urmele celebrilor sai parinți spre o cariera formidabila in lumina reflectoarelor și, pana la varsta majoratului, a reușit sa fie in centrul atenției pe la evenimente de covorul roșu foarte importante, pe marile podiumuri…

- 2017 a fost un an plin. Zeci de mii de știri au aparut pe GSP.RO, iar preferințele cititorilor au fost foarte variate. Iata cum arata bilanțul alegerilor facute de cititori in anul care a trecut: locurile 1-3. Primele 3 știri din 2017 pe GSP.RO țin de Simona Halep, cea mai importanta jucatoare de tenis…

- Aproape 8.900 de romani au luat in luna octombrie pensii speciale platite de Casa Nationala de Pensii, arata cele mai noi informatii publicate de institutie. Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala de Pensii, a crescut continuu din ianuarie incoace, potrivit informatiilor…