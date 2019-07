Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu, președintele Viitorului, a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi, dezvaluind ca mai multe cluburi il vor pe mijlocașul de 20 de ani, printre care Barcelona și Spartak Moscova. „ Multe cluburi din Europa il vor pe Ianis Hagi. Au fost numeroase negoceri, cu echipe din toate campionatele.…

- Gica Popescu (51 de ani) a anuntat ca Ianis Hagi (20 de ani) ar putea deveni cel mai scump fotbalist roman plecat direct din Liga 1."Baciul" a dezvaluit ca nume grele sunt pe urmele fiului lui Gica Hagi, iar saptamana aceasta spera sa se rezolve transferul mult speculat al mijlocasului. Totul…

- Gica Popescu a confirmat interesul unor nume mari pentru Ianis Hagi (21 de ani). „Baciul" anunța ca destinația „decarului" naționalei de tineret va fi cunoscuta cel mai probabil la finalul saptamanii. „Sunt multe oferte scrise. Altfel, telefonul suna non-stop. Incercam sa știm sigur la finalul saptamanii…

- Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de mai mult timp si apreciaza foarte mult ca fiul lui Gica hagi e un mijlocaș care lovește bine cu ambele picioare, fiind pe profilul Barcelonei. Un om al spaniolilor a venit sa il urmareasca pe ianis Hagi inclusiv la Euro 21 din Italia și San Marino, screi…

- Este vorba despre Gica Popescu (51 de ani), actualul președinte al celor de la Viitorul Constanța. „Baciul” admite ca Gica Hagi a fost motivul pentru care a spus „pas” ofertei din Gruia, deși la Cluj-Napoca avea ocazia sa lucreze alaturi de bunul sau prieten, Dan Petrescu.…

- Fostul international Gheorghe Popescu va fi presedinte la Viitorul Constanta, club infiintat de Gheorghe Hagi, care este si antrenorul echipei de liga intai, proaspat castigatoare a Cupei Romaniei, relateaza News.ro.Citește și: BEC, anunț de ULTIMA ORA - Cand vom afla REZULTATELE FINALE de…

- Azi, 7 mai 2019, se implinesc 33 de cand Steaua a caștigat finala Cupei Campionilor Europeni, contra Barcelonei, la Sevilla. In cele 3 decenii de dupa finala din '86, gruparea catalana a avut un parcurs fabulos și a oferit jucatori și antrenori de clasa mondiala, in vreme ce trupa din Ghencea, in ciuda…

- Barcelona - Liverpool, partida tur din cea de-a doua semifinala din Champions League, a avut parte de un show pe masura in tribune, unde fanii catalanilor s-au ridicat la inalțimea meciului cu o scenografie spectaculoasa. Cu puțin timp inainte de statul meciului, aceștia au colorat stadionul, formand…