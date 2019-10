Gica Popescu, presedintele celor de la Viiotorul, a dezvaluit ca Gica Hagi negociaza vinzarea unui pachet majoritar de actiuni.

"V-am spus ca unul dintre obiectivele noastre este acesta, sa aducem oameni potenți langa noi. Am facut pași importanți, am avut intalniri in ultimele luni. Sper ca ultimii pași sa fie facuți cat mai repede. Noi dorim sa facem acest lucru cat mai repede. Noi am gasit interesul unor oameni carora le-a facut proiectul. Important e sa se intample. Obiectivele vor ramane aceleași", a spus Gica Popesc, la Digi Sport.

