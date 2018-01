Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Constanta ramane fara Cristi Ganea, dupa ce Gica Hagi s-a inteles cu Athletic Bilbao! Gica Hagi a acceptat oferta bascilor, care vor achita suma de doar 1.000.000 de euro in schimbul...

- Vila de lux a lui Giga Hagi dintr-un cartier de lux de la marginea Bucurestiului a fost pradata de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. In acest caz este anchetata firma de paza care avea ca obiectiv de paza locuinta fostului fotbalist. Din primele informatii "regelui" i s-au sustras doua ceasuri,…

- Site-ul Fiorentina.it a notat ca motivul pentru care Ianis Hagi n-a jucat deloc la echipa mare a Fiorentinei în acest an este ca tocmai fiul "Regelui" a cerut sa evolueze constant pentru formatia secunda, ca sa aiba meciuri în picioare.

- Gica Hagi a vorbit despre situația fiului sau de la Fiorentina și ii cearta pe șefii formației italiene pentru faptul ca Ianis n-a fost folosit in niciun joc oficial din acest sezon la prima echipa. "Cautam o solutie ca Ianis sa joace! Nu i s-au dat sanse in aceste 18 luni la Fiorentina. De ce i s-a…

- Gica Popescu, cumnatul lui Gica Hagi, a dezvaluit ca patronul de la Viitorul va pleca din Liga 1. Fara sa precizeze o destinatie concreta a "Regelui", Popescu spune ca Hagi nu mai poate face munca patriotica.

- Viitorul Constanta se pregateste sa-l cedeze pe George Tucudean la CFR Cluj, iar Gica Hagi nu vrea sa ramana cu postul de atacant descoperit. „Regele” este interesat de serviciile lui Mihai Vodut (23 de ani), legitimat la FC Voluntari.

- Șansele ca Ianis Hagi (19 ani) sa continue la Fiorentina din iarna sunt inexistente, așa ca presa din Italia speculeaza deja viitoarea destinație a fiului lui Gica Hagi. Potrivit site-ului violanews.com, Ianis e dorit de Empoli, SPAL Ferrara, dar și de catre Galatasaray. "Vor pleca sigur și cațiva…

- Conducerea lui Dinamo s-a inteles cu Antun Palic, croatul plecat in vara din "Stefan cel Mare", insa antrenorul Vasile Miriuta ezita sa-si dea acceptul pentru perfectarea mutarii, dupa ce sefii l-au anuntat ca are ultimul cuvant. Desi s-a vorbit despre forma fizica a fotbalistului, motivul lipsei…

- Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a petrecut Craciunul in Italia, la Florenta, unde a mers, alaturi de sotia sa, la fiul Ianis, jucator la clubul Fiorentina. Pe pagina de Facebook a lui Gica Hagi a fost postata o fotografie cu cei trei la Florenta si cu mesajul: Cel mai…

- Gica Hagi este considerat de multi cel mai mare fotbalist roman din istorie, motiv pentru care suporterii l-au supranumit “Regele”. Surpinzator, fostul capitan al echipei nationale le-a cerut jurnalistilor sa nu mai foloseasca acest apelativ atunci cand fac referire la el. A

- Ziua de 16 decembrie va ramane in memoria colectiva ca una dintre cele mai profunde zile din istoria țarii noastre, aceasta reprezentand ziua in care a inceput, la Timișoara, revolta impotriva lui Ceaușescu. Un polițist din București nu a lasat ca aceasta zi sa treaca fara a face un gest impresionant…

- Mulți dintre jucatorii Ligii 1 care au inregistrat creșteri spectaculoase ale valorii de piața dupa 1 iulie 2016 au trecut prin mana "Regelui". Chiar daca au ramas langa Gica, la Viitorul, ori au ajuns la FCSB sau U Craiova. La prima vedere, Florinel Coman, Bogdan Țiru, Victor Ramniceanu, Romario Benzar…

- Ianis Hagi este dorit deja de Pescara, dar Hurriyet și Fotomac anunța ca Gica Hagi ar fi luat legatura cu oficialii de la Galatasaray, echipa care ar dori sa il imprumute pe fiul "Regelui". Și FCSB este o varianta, Gigi Becali aratandu-și interesul. IANIS HAGI, scos din lotul Fiorentinei.…

- "Principalul" campioanei, Gica Hagi, e de departe cel mai longeviv antrenor din Liga 1. In intreaga istorie a Stelei, un singur tehnician a stat pe banca ros-albastrilor mai multi ani consecutivi decat are Gica la Viitorul, adica 3 ani și jumatate. FCSB - Viitorul e si duelul dintre una dintre cele…

- Eric traieste un vis la Constanta. Transferul la Viitorul i-a dat posibilitatea sa lucreze cu Gica Hagi, pe care il admira de la Cupa Mondiala din 1994. Brazilianul spune ca venirea sa in Romania in 2007 nu a fost o intamplare. Si-a intemeiat o familie aici, unde vrea sa traiasca si dupa ce se va lasa…

- Campioana en titre Chelsea Londra a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de penultima clasata, West Ham United, in primul meci al etapei a 16-a din campionatul Angliei. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Marko Arnautovic, in minutul 6, dupa un schimb de pase cu Manuel…

- La un an dupa ce si-a deschis propria academie de fotbal la Londra, fostul fotbalist galatean Adrian Avasalcai si-a indeplinit un alt vis. Acela de a vizita Academai lui Gheorghe Hagi si de a-i smulge cateva sfaturi importante fostului mare international. “Imi doresc foarte mult sa colaborez…

- Ianis Hagi a reușit un gol senzațional pentru echipa de tineret a Fiorentinei. Fotbalistul de 19 ani a deschis scorul pentru Fiorentina Primavera in meciul disputat pe teren propriu in fața formației Chievo Verona, pierdut de gruparea viola cu 2-3. Fiul lui Gica Hagi a inscris printr-un șut cu piciorul…

- Viitorul lui Gica Hagi a ajuns la cea de-a saptea infrangere din acest sezon, dupa 1-3 cu CS Universitatea Craiova, iar campioana Romaniei tremura serios pentru calificarea in play-off-ul Ligii I. Pentru a realiza acest obiectiv, „Regele” a luat o masura fara precedent.

- Ianis Hagi a fost surprins dupa antrenamentul de vineri parasind baza de pregatire a Fiorentinei, abatut, cu capul in jos, potrivit Firenze Viola. Fiul lui Gica Hagi va evolua la echipa de tineret, pentru a doua saptamana la rand, sambata, in confruntarea cu Chievo. Ianis Hagi, pus la colt…

- FC Botoșani s-a calificat, în premiera, în sferturile de finala ale Cupei României la fotbal, marți seara, dupa ce a învins campioana FC Viitorul Constanța cu scorul de 3-2 (0-0), pe teren propriu, în optimile de

- ACS Poli Timișoara revine cu un punct prețios de la Marea Neagra dupa intalnirea cu FC Viitorul. Formația pregatita de Gica Hagi a condus prin golul marcat de Liviu Ganea, dar jocul de la Ovidiu s-a incheiat la egalitate in urma reușitei lui Alexandru Ciucur. Rezultatul de 1-1 a parut mai pe placul…

- Baluța i-a cerut iertare lui Hagi: ”Și-a dat seama ca a greșit!” Fotbalistul echipei CS Universitatea Craiova, Alexandru Baluța a avut o reacție neașteptata, in momentul in care a fost intrebat daca ar dori ca Ianis, fiul lui Gica Hagi, sa joace la echipa olteana. ”De ce sa joace la Craiova? Nu l-aș…

- Gica Hagi are toate motivele de a se considera un om implinit. Campion in acest an cu Viitorul, la numai opt ani de la infiintarea clubului, „Regele” se poate mandri si cu fiul sau Ianis, ajuns la Fiorentina, dar si cu fiica sa. Kira a ales sa-și construiasca o cariera artistica in afara țarii. Fiica…

- Gica Hagi se poate considera un tata fericit. Fiul sau Ianis a ajuns la Fiorentina inainte sa implineasca 18 ani, iar acum "Regele" are toate motivele sa se mandreasca si cu Kira, fiica sa in varsta de 22 de ani.

- ”Regele” este un car de nervi, in ultima perioada! Cauza: Ianis Hagi nu prinde echipa la Fiorentina! De aceea, fostul international este mai mereu ursuz, ba chiar ii sare tandara imediat. S-a intamplat in urma cu putin timp, intr-un celebru club din Mamaia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat…

- Izolat la echipa secunda a Fiorentinei, Ianis Hagi (19 ani) se poate considera mult mai norocos la capitolul sentimental. Mijlocasul are o iubita de toata frumusetea. Maria, caci asa o cheama pe tanara care i-a furat inima fiului „Regelui”, il viziteaza din ce in ce mai des pe fotbalist.

- Pescara este antrenata de Zdenek Zeman, care l-a dorit si in vara pe Ianis Hagi. Pescara a retrogradat din Serie A in sezonul trecut, in care l-a avut in lot si pe Alexandru Mitrita, lansat de Viitorul si imprumutat acum la CSU Craiova, si acum se zbate la mijlocul clasamentului, pe locul 12, dupa…

- Fiul marelui fotbalist Gica Hagi, Ianis, a ieșit la plimbare prin Florența. Ianis Hagi, care joaca la echipa de fotbal Fiorentina , s-a fotografiat alaturi de o tanara foarte draguța, o verișoara de-a lui dupa cum se ințelege din comentariul pe care l-a facut la fotografia respectiva, pe care a postat-o…

- Gica Popescu i-a transmis un mesaj lui Ianis Hagi, in ziua in care acesta a implinit 19 ani. Aflat la Fiorentina, unde a fost cedat de Viitorul, Hagi junior are meci cu Benevento (duminica, 16:00), echipa unui alt roman, George Puscas, cu care Ianis este coleg la nationala de tineret. Popescu i-a…