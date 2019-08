Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a ieșit cu fruntea sus din cupele europene. Sub scandarea fanilor prezenți pe stadionul de la Ovidiu „Gica Hagi, Gica Hagi”, caștigatoarea Cupei Romaniei a caștigat cu 2-1 returul cu Gent din turul 2 preliminar al Europa Leage.Acest rezultat nu a calificat-o insa pe Viitorul in turul 3.…

- Viitorul a pierdut cu Gent, scor 3-6, in prima manșa a turului II preliminar din Europa League. Gica Hagi a fost calm in conferința de presa de la final și crede in continuare in calificare. Returul dintre Viitorul și Gent se joaca joi, de la 18:00, la Ovidiu. „O sa incep cu lucrurile bune. Ofensiv,…

- FC Viitorul a sustinut, in aceasta seara, meciul din etapa a doua a Ligii 1, intalnind in deplasare, la Ploiesti, nou promovata Chindia Targoviste.Avand in vedere programul incarcat al echipei din aceasta perioada, managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a operat in formula de start sapte modificari…

- Gica Hagi negociaza vanzarea unei bucați din club catre frații Paval, a caror avere e de 1,8 miliarde de euro, in cel mai bun moment din istoria Viitorului: cu cedarea lui Ianis la Genk tocmai a ajuns la 35 de milioane de euro primiți doar din transferuri in șapte ani. Hagi crede ca randamentul excelent…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, luni, 15 iulie, de la ora 21.00, meciul FC Viitorul Dinamo Bucuresti, din etapa inaugurala a Ligii 1, sezonul 2019 2020.Clubul constantean a organizat astazi o conferinta de presa pentru a prefata partida, iar la aceasta ora vorbeste Gica…

- Victoria fabuloasa a Romaniei cu Anglia (4-2) la Campionatul European Under 21 e pe buzele tuturor, iar o mare parte din recunostinta suporterilor merge catre Gheorghe Hagi. Mai mult, dupa meci pe retelele sociale s-a viralizat o imagine emotionanta cu marele fotbalist si fiul sau, Ianis, care a marcat…

- Astra Giurgiu a pierdut partida cu FC Viitorul din deplasare, scor 0-3 (Eric '44, Calcan '66, Draguș 74). Gica Hagi (54 de ani) despre... ...meciul de azi, cu Astra: „Imi este din ce in ce mai greu sa fac formația. Mi-e greu sa aleg cine ramane in lot, cine acasa. Jucam bine, alergam mult, facem un…

- Gheorghe Hagi a declarat sambata seara, dupa meciul cu Sepsi, scor 3-1, ca FC Viitorul a facut un joc frumos si s-a impus desi a avut o formula diferita fata de jocul trecut, ceea ce arata ca el este bun.“In seara asta am demonstrat ca sunt bun, chiar daca am inlocuit opt jucatori am castigat.…