Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi e convins ca echipa sa a pierdut doua puncte in meciul cu Concordia Chiajna, scor 0-0. Iși lauda insa jucatorii pentru jocul prestat și a comentat in premiera convocarea lui Ianis la naționala. "Am produs fotbal, am avut ocazii. A doua repriza a fost mult mai buna. Trebuia sa marcam, din…

- Gica Hagi n-a vrut sa vorbeasca foarte multe despre convocarea, in premiera, a fiului sau la echipa naționala de seniori a Romaniei. "Nu vreau sa discut despre asta. Am meci cu Chiajna, sa vorbim despre meciul nostru. Fiecare sa se duca acolo unde e convocat și sa dea randament, dar eu vreau sa discut…

- Jurnaliștii de la Digi Sport i-au luat un interviu lui Gica Hagi dupa partida CSMS Iași – Viitorul din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Incercand sa se refere la cat de mult a muncit pentru performanțele pe care le reușește azi, Hagi a declarat de fapt ca Ianis „a murit”! Meciul CSMS Iași – Viitorul s-a...…

- Gica Hagi, managerul general al formaiei Viitorul Constanța, a adeclarat inaintea duelului de astazi din runda a X-a pe care elevii sai il vor susține de la ora 18:00 la Ovidiu cu Astra Giurgiu, ca cel mai mare pericol este chair tehnicianul giurgiuvenilor Gigi Mulțescu. „De cand a venit domn profesor…

- Gica Hagi, patron și antrenor la Viitorul Constanța, a dezvaluit cel mai mare salariu din lotul formației pe care o pastorește. "Salariul fix cel mai mare de la Viitorul este de 5.000 de euro. Va las pe voi sa spuneti daca am facut bine sau nu, dar acesta e cel mai mare salariu fix de la noi. Dupa…

- In urma cu puțin timp a avut loc tragerea la sorți a 16-imilor de finala ale ediției din acest an a Cupei Romaniei. Singurele dueluri intre echipe de Liga I in 16-imile de finala sunt cele dintre FC Botoșani- FC Voluntari și Concordia Chiajna- FC Viitorul Constanța. Celelalte echipe din Liga I pornesc…

- ”Regele” Gica Hagi nu s-a aratat surprins de evolutia nationalei de tineret in meciul cu Bosnia U21. Nu mai putin de sase jucatori de la Viitorul sau trecuti prin curtea fostei campioana a Romaniei au evoluat in meciul terminat cu scorul de 2-0 pentru tricolorii mici.

- Gica Hagi pretinde ca diferențe de opinie dintre el și selectionerul Cosmin Contra pe subiectul selectiei la nationala României ar fi o interpretare nefericita. Selecționerul a spus ca l-ar dori pe Harlem Gnohere sub tricolor, iar Hagi l-a propus pe noua senzatie…