- Agentul Pietro Chiodi, italianul care se ocupa de numeroși jucatori de la FC Viitorul, a dezvaluit faptul ca Gica Hagi nu a luat in seama o oferta din strainatate de peste 2 milioane de euro venita pe numele fiului sau, Ianis.

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul Constanta, a fost sanctionat cu avertisment si o penalitate sportiva de 1.000 de lei."FCSB vs. FC Viitorul Constanța – Incidente – In baza art. 39.01, coroborat cu art. 61.1 din Regulamentul Media, raportat la art. 83.18 din RD, cu aplicarea…

- In Anglia, cu trei luni inainte de Campionatul Mondial din Rusia, continua scandalul. Theresa May acuza Rusia oficial de "sfidatoarea tentativa de asasinat pe pamantul nostru" și se face presiuni ca Anglia sa boicoteze Mondialul. Premierul britanic i-a cerut lui Vladimir Putin explicații, dupa ce s-a…

- Ianis Hagi este unul dintre cei mai valoroși jucatori din Liga 1. Este titular de drept la Viitorul, formație calificata in play-off. Gica Hagi este foarte mandru de fiul sau, caruia i-a facut, recent, un super cadou. “Regele” i-a cumparat o mașina de lux, care costa in jur de 100.000 de euro. Ianis…

- Naționala feminina a Romaniei va juca impotriva Rusiei, in grupa a patra din preliminariile CE 2018 la sfarșitul acestei luni. Mai intai va fi meciul de la Togliatti, pe 21 martie, iar apoi returul de la Cluj Napoca, pe 25 martie. Selecționerul Ambros Martin și secundul Horațiu Pașca au anunțat joi…

- Florin Talpan, in proces cu superiorii de la CSA Steaua. Și-a dat șefii pe mana Parchetului Militar! La CSA Steaua nu este liniște, cu toate ca echipa lui Marius Lacatuș și Ion Ion se afla pe primul loc in Liga a 4-a, avand șanse mari de promovare in al treilea eșalon valoric al țarii. ”Sursa” scandalului il…

- Gica Hagi, la PSG! ”Credeți ca e imposibil? Este normal!”. Dupa ce a devenit campion al Romaniei cu FC Viitorul, Gica Hagi este tentat sa incerce sa lucreze ca antrenor la un club puternic din Europa. Pe lista ”Regelui” se afla și puternicul club francez Paris Saint Germain, care tocmai a ratat calificarea…

- Jocurile Paralimpice 2018. Rusia, marea absenta. Programul competiției de la PyeongChang. La doua saptamani dupa incheierea Jocurilor Olimpice 2018, orasul sud-coreean PyeongChang va gazdui, intre 9 si 18 martie, cea de-a 12-a editie a Jocurilor Paralimpice, care va reuni peste 45 de natiuni, cu exceptia…

- Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, va fi expertul televiziunii Russia Today la startul Campionatului Mondial din Rusia. Tehnicianul portughez va pleca la Moscova pentru startul Campionatului, progamat pe 14 iunie. Potrivit Daily Mail, "The Special One" va incasa 477.000 de euro pe zi de…

- Decizie istorica luata de IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal. Arbitrajul video va fi folosit la Campionatul Mondial din Rusia.Acest sistem a fost utilizat anul trecut la Campionatul Mondial al Cluburilor.

- Asistenta video la arbitraj (VAR) a fost autorizata pentru toate competitiile si in special pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), a anuntat International Football Association Board (IFAB), organismul care gestioneaza regulile jocului din cadrul Federatiei Internationale de Fotbal…

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Autoritațile ruse au inceput sa blocheze siteul politicianului rus Alexei Navalinii, fapt semnalat de insuși Navalinii și mai mulți internauți din Rusia, scrie retuers.com. Roskomnadzor a confirmat acest fapt pentru publicația Teh Bell, transmite și tvrain.ru.

- Pantaleo Corvino ii raspunde lui Gica Hagi. ”Antrenorii nu-l foloseau pe Ianis, nu eu”. Replica italanului vine dupa ce managerul de la Viitorul s-a napustit, sambata seara, asupra directorului general de la Fiorentina, dupa meciul Juventus București – Viitorul Constanța 0-1, decis de penalty-ul transformat…

- Vinerea trecuta, la finalul meciului Viitorul Constanta – Astra Giurgiu, 1-1, Gica Hagi (53 de ani) a fost protagonistul unui moment uluitor! „Regele” a anuntat, cat se poate de trist, ca este pregatit sa plece din Romania, nemultumit de situatia dificila in care a ajuns fotbalul romanesc.

- Gica Popescu a declarat ca Gica Hagi a refuzat oferte uriase, dar ca este decis sa plece din Liga 1. "Am fi putut pleca impreuna, dar nu am facut-o pentru ca el a vrut sa ramana aici. Poate sa antreneze la un nivel foarte inalt, a avut proiecte puse pe masa, dar tine foarte mult la proiectul…

- Cand s-a nascut de fapt Gica Hagi. O dezvaluire care rastoarna tot ceea ce știam despre originile celui mai mare fotbalist roman din toate timpurile. Actele oficiale indica faptul ca Gica Hagi, liderul Generației de Aur, s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele (Constanța), intr-o familie de machedoni…

- Zi mare in fotbalul romanesc. Regele sarbatoreste astazi 53 de ani, iar noi ii urmarim acum povestea de viata impresionanta. Cum au fost pentru Gheroghe Hagi primele minute pe terenul de fotbal, dar ti cum a ajuns sa fie supranumit "Maradona din Carpati".

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Gica Hagi a decis sa nu mai comenteze situația din fotbalul romanesc. Autoizolarea se produce dupa ultima ieșire a ”Regelui”, care a amenințat cu exilul . Dupa remiza cu Astra Giurgiu, scor 1-1, Hagi s-a declarat mahnit ca parerile lui sunt subiecte umflate de presa și a remis astazi un comunicat in…

- Gica Hagi a anuntat ca intentioneaza sa plece din Romania, dezamagit fiind de atitudinea unor jurnalisti. Deranjat de un articol, dar si de analizele facute in unele emisiuni televizate, "Regele" a marturisit ca nu va mai discuta de-acum despre problemele fotbalului romanesc si, cu prima ocazie, va…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel putin asta sustine Becali, care a dezvaluit ca a refuzat o oferta extrem de tentanta pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Nita este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, insa FCSB are un portar de mare viitor sub contract.…

- Dani Coman, președintele Astrei, l-a ironizat pe Gigi Becali, cel care a spus ca a refuzat o oferta de 10 milioane de euro pentru portarul Andrei Vlad, 19 ani. "Am citit ca a avut oferta pentru Vlad de 10 milioane de euro. Va spun eu ca-l ducea in brațe daca avea oferta asta. Și il imbraca bine ca sa…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Imediat, pe toate rețelele de socializare, romanca a primit mai multe mesaje pentru a fi felicitata pentru cum a luptat in ultimele doua saptamani. Gica Hagi, apropiat al familiei Halep, i-a transmis și el un…

- Federatia Europeana de Handbal a anunțat componența celor doua urne valorice, inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, programate astazi, la Zagreb. Romania a fost distribuita in urna a II-a, alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria (locurile 13-16…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- Perioada in care Florin Salam a absentat de pe scena a ajuns la final. Cu siguranta, multi dintre cei care i-au ascultat muzica se vor bucura de aceasta veste. Spynews.ro - cel mai tare site monden din Romania – a aflat in exclusivitate detalii importante despre „marea revenire”, dar si suma colosala…

- Clujenii au facut initial o oferta oficiala de un milion de euro, plus Nouvier, considerata nesatisfacatoare de astrali. Desi initial l-au dorit pe Nouvier, oficialii din Giurgiu au declinat oferta, aducand deja doi mijlocasi ofensivi: Sergiu Bus si Florentin Matei. Potrivit digisport.ro,…

- Gica Hagi a petrecut mai multe zile la Firenze, unde a negociat cu oficialii gruparii viola, pentru ca apoi sa se intoarca in Romania cu Ianis Hagi, chiar daca mutarea n-a fost perfectata. Mai mult, "Regele" a oficializat transferul lui Ianis hagi prin intermediul site-ului oficial al Viitorului…

- Gica Hagi spune ca Romania poate ajunge campioana mondiala: ”O sa cred pana in ziua cand o sa mor!”. Gica Hagi i-a lasat masca pe englezi, dupa ce a declarat, intr-un interviu pentru revista britanica FourFourTwo, ca Romania poate ajuge campioana mondiala la fotbal intr-o zi. ”Regele” și-a reamintit…

- Gica Hagi intampina probleme serioase in incercarea sa de a-l readuce pe fiul sau la Viitorul Constanta. Desi a pus la bataie doua milioane de euro, adica atat cat a incasat in schimbul lui Ianis in 2016, oficalii Fiorentinei i-au transmis „Regelui” ca vor si 20-25% dintr-un eventual transfer al mijlocasului.

- Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud (februarie) si Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia (iunie-iulie) vor reprezenta doua competitii importante pentru sportul de inalt nivel si doua puncte fierbinti pentru relatiile internationale. Fiecare din aceste evenimente va cristaliza una sau mai…

- Jaime Penedo (36 de ani), singurul fotbalist din Liga 1 care va juca la Campionatul Mondial din 2018, a vorbit despre experienta de la Dinamo, despre sansele de a continua in „Stefan cel Mare”, dar si despre cum s-a calificat cu statul Panama la turneul final din Rusia. Portarul panamez…

- Viitorul a anuntat, joi, ca "in data de 30 Decembrie 2017, a transmis in mod oficial clubului Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv, Pantaleo Corvino, o oferta de cumparare definitiva a jucatorului Ianis Hagi, pentru aceeasi suma platita clubului nostru". Italienii au refuzat oferta…

- Ianis Hagi (19 ani) a fost transferat de Fiorentina de la Viitorul în vara lui 2016, dar tânarul fotbalist român nu a reusit sa se impuna la gruparea "viola". Oficialii formatiei italiene cauta solutii, însa ofertele primite nu au fost pe placul lor.…

- Marius Sumudica a primit o oferta fabuloasa din Qatar, de la formatia Al Gharafa, antrenata in prezent de francezul Jean Fernandez. Antrenorului roman i s-a propus un salariu de 1,8 milioane de euro pe sezon, informeaza romaniatv.net.

- Ce avere are Gica Hagi. ”Regele” spune ca investitiile facute la Viitorul i-au subtiat serios conturile, dar spune ca nu banii il fac sa se simta bogat. Campion cu Viitorul in 2017, Hagi a investit in jur de 15.000.000 de euro in academia sa de fotbal in circa 10 ani. ”Cati bani avea Hagi… Avea… N-am…

- Viitorul Constanta se pregateste sa-l cedeze pe George Tucudean la CFR Cluj, iar Gica Hagi nu vrea sa ramana cu postul de atacant descoperit. „Regele” este interesat de serviciile lui Mihai Vodut (23 de ani), legitimat la FC Voluntari.

- Secretariatul General al Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (INTERPOL) a emis pe 8 decembrie 2017 o circulara executorie catre toate statele membre ale Interpol, prin care anunta ca a analizat solicitarea organelor de drept din Rusia impotriva liderului PDM, Vlad Plahotniuc, de a fi anuntat…

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Gica Hagi este considerat de multi cel mai mare fotbalist roman din istorie, motiv pentru care suporterii l-au supranumit “Regele”. Surpinzator, fostul capitan al echipei nationale le-a cerut jurnalistilor sa nu mai foloseasca acest apelativ atunci cand fac referire la el. A

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au lansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, au declarat surse citate de Reuters, potrivit News.ro

- Gica Hagi a dezvaluit ca despartirea de Viitorul este tot mai aproape, in cazul in care va primi o oferta buna. "Nu pot sa stau toata ziua sa formez jucatori si sa creez echipe. N-am cum. Intr-o buna zi, bineinteles ca si eu mi-as dor sa antrenez la un nivel foarte bun. Turcia, Anglia, Germania...…