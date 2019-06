Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Savvidis, președintele lui PAOK Salonic este dispus sa-l dea in judecata pe Gica Hagi, dupa afirmațiile dure facute de acesta. Intr-un atac pe care l-a avut la adresa lui Razvan Lucescu, Gica Hagi l-a numit „pistolar" pe Savvidis, fapt ce l-a deranjat pe grec. „Probabil ca el nu stie ce inseamna…

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, omul care a lansat numeroși jucatori spre naționala de tineret, a vorbit despre calificarea naționalei U21 in semifinalele Campionatului European U21.Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca joi, 27…

- FRANȚA U21- ROMANIA U21 0-0 // Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, omul care a lansat numeroși jucatori spre naționala de tineret, a vorbit despre calificarea naționalei U21 in semifinalele Campionatului European U21. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul…

- Familia polițistului omorat in misiune in judetul Timis va primi 20.000 de euro despagubire. Banii vor fi platiti de ministerul de Interne. The post Familia polițistului ucis va fi despagubita cu 20.000 de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Razvan Lucescu, 50 de ani, fostul antrenor al echipei naționale, in prezent in Grecia, pe banca lui PAOK Salonic, a oferit o declarație interesanta despre Ianis Hagi, 20 de ani, fotbalistul celor de la Viitorul. Aflat in studioul TV Digi Sport, la matinalul moderat de Dan Filoti, jurnalistul GSP.ro…

- Ivan Savvidis, finanțatorul lui PAOK Salonic, a oferit un scurt interviu Gazetei, vorbind de momentul in care Razvan Lucescu l-a facut campion. Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații despre Razvan Lucescu și PAOK - Mister, cum este Razvan Lucescu?-…

- Vasile Costea, patronul firmei ABC VAL (foto: Facebook) O societate inființata de un prieten al fostului primar Radu Mazare a obținut contractele pentru șase dintre cele opt proiecte de infrastructura din Constanța finanțate cu fonduri europene. ABC VAL, una dintre firmele de casa ale fostei administrații,…

- Razvan Lucescu poate caștiga titlul cu PAOK Salonic astazi. Are nevoie de un singur punct in meciul cu Levadiakos, programat la ora 19:00. Mircea Rednic și Marius Șumudica, doi dintre antrenorii in voga, i-au transmis mesaje speciale. ...