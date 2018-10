Printre cei care au venit sa-și ia ramas bun astazi de la Ilie Balaci se numara și fostul internațional Gica Hagi. El a facut un gest emoționant in timpul funeraliilor. Ilie Balaci, inmormanat marți la Craiova cu onoruri militare, a reunit din nou in jurul sau fani, prieteni, familie. Mama ”minunii blonde” a cedat in […] The post Gica Hagi a facut un gest emoționant langa sicriul lui Ilie Balaci appeared first on Cancan.ro .