- Teritoriul britanic al Gibraltarului va elibera joi petrolierul iranian sechestrat in luna iulie de Marina regala in Marea Mediterana, scrie ziarul The Sun, citand surse apropiate de ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo, transmite Reuters. Picardo nu va solicita reinnoirea ordinului de retinere…

- Iranul va securiza Strâmtoarea Hormuz și nu va permite niciun fel de perturbare a transportului maritim în respectiva regiune, a declarat Abbas Araqchi, adjunctul ministrului iranian de Externe, potrivit Mediafax citând Reuters. Declarația oficialului iranian a fost facuta marți,…

- Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri, capturarea unui petrolier britanic in Stramtoarea Hormuz, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Nava Stena Impero a fost oprita de Gardienii Revolutiei pentru "nerespectarea codului maritim international, la solicitarea Autoritatii portuare…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere, informeaza joi Reuters. Ambarcaţiunile s-au retras însă după ce o…

- "Nu a existat nicio confruntare cu nave straine, inclusiv cu britanice, in timpul ultimelor 24 de ore", a transmis armata de elita iraniana, ca reactie la declaratia guvernului britanic conform careia trei nave iraniene "au incercat sa impiedice trecerea unei nave de comert" britanica in Golf.Potrivit…

- Sechestrarea, joi, in largul teritoriului britanic Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate ca livreaza petrol Siriei este o "veste excelenta", a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, relateaza AFP. "Marea Britanie a interceptat superpetrolierul…